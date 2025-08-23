Ronaldo ancora a quota 100 gol, il record con quattro club diversi

Roma, 23 agosto 2025 – L’uomo dei record non smette di macinare primati. Cristiano Ronaldo, seppure su rigore, ha segnato un gol nella finale della Supercoppa d'Arabia, finita 2-2 e poi assegnata ai penalty e persa contro l’Al Al Ahli. Il centesimo con la maglia dell’Al Nassr, quarto club con il quale taglia questo speciale traguardo.

Il talento portoghese, è infatti diventato l'unico giocatore ad aver segnato almeno 100 gol con quattro diversi club nell’arco della carriera. In precedenza CR7 lo aveva fatto con Real Madrid (451), Manchester United (145) e Juventus (101).

Ronaldo ha portato in vantaggio i suoi dal dischetto, poi l'ex milanista Kessie nei minuti di recupero dei primi 45'. Nella ripresa nuovo vantaggio dell'Al Nassr al 36' st con Brozovic e quando il match sembrava ormai vinto l'ex romanista Roger Ibanez ha pareggiato all'43' st approfittando di un errore in uscita del portiere avversario Bento. Quindi alla fine il trofeo è stato assegnato ai calci di rigore, e l'Al Al Ahli li ha realizzati tutti, mentre per l'Al Nassr ha sbagliato Al Khaibari. Così la Coppa è andato ai suoi avversari, ma Cristiano Ronaldo, che ha 40 anni, si consola con l'ennesimo primato della sua straordinaria carriera.

A proposito, CR7, con 35 gol lo scorso anno ha vinto la classifica marcatori anche nella Saudi Pro League, il campione portoghese è diventato il primo giocatore nella storia a diventare capocannoniere in quattro campionati e in quattro leghe differenti: in Premier League (con il Manchester United nel 2007/2008 - 31 gol); nella Liga (con il Real Madrid nel 2010-2011 - 40 gol; nel 2013/2014 - 31 gol; 2014/2015 - 48 gol), in Serie A (con la Juventus nel 2020/2021 - 29 gol) e infine in Saudi Pro League (con l'Al-Nassr nel 2023/2024 - 35 gol)