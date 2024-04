La serataccia di Ronaldo: espulsione, esce dalla Supercoppa e minaccia l'arbitro

Abu Dhabi, 9 aprile 2024 - Nella serata di ieri, lunedì 8 aprile, allo stadio Mohammed bin Zayed di Abu Dhabi andava in scena la semifinale della Supercoppa dell'Arabia Saudita tra Al Hilal e Al-Nassr. Da una parte, tra i vari, Koulibaly e Milinkovic-Savic e dall'altra Sadio Mané e, soprattutto, Cristiano Ronaldo. Diversamente da come ci aveva abituato, l'ex Real Madrid e Juventus ha lasciato il segno in negativo: poche giocate degne di nota, tanti (troppi, per uno come lui) errori, espulsione a pochi minuti dalla fine e minacce all'arbitro. Ma andiamo con ordine. Dopo lo scialbo 0-0 dei primi 45 minuti, in cui una delle poche occasioni degne di nota è stato il gol annullato a Otavio per fuorigioco, l'Al-Nassr ha subito due gol in dieci minuti: al 61' Al-Dawsari e poi ha timbrato l'ex Barcellona Malcom. Al minuto 86' c'è una rimessa laterale in favore dell'Al-Nasr, ma Ali Al-Bulaihi cerca di infastidire proprio CR7 impedendogli di rimettere il pallone in campo velocemente. A quel punto, il portoghese reagisce e colpisce al petto con una spallata l'avversario che cade a terra. Ne nasce un parapiglia, dove alcuni giocatori dell'Al Hilal accerchiano l'arbitro e Ronaldo, mentre compagni del centravanti (tra cui l'ex Inter Brozovic) fanno capannello intorno a Al-Bulaihi intimandolo di rialzarsi e smetterla di simulare. Una volta ristabilito l'ordine in campo, Il direttore di gara ha estratto il cartellino rosso per Cristiano Ronaldo e il giallo per l'avversario. A provare a calmare la superstar portoghese è stato l'avversario Kalidou Koulibaly, ma Ronaldo prima ha ironicamente fatto i complimenti al fischietto Al-Hoaish per la sua scelta di espellerlo, poi lo ha minacciato di colpirlo con un pugno.

A prendere le difese di Cristiano è stato, nel post-partita, l’allenatore dell’Al-Nassr: “Una decisione sbagliata, era un contatto marginale. Il difensore dell’Al Hilal ha fatto finta di essere stato colpito in faccia. Il VAR sarebbe dovuto intervenire”. Mentre, non ci è andato troppo per il sottile il tecnico dell'Al-Hilal Jorge Jesus che in sala stampa ha detto: “Ronaldo è un esempio, un modello per tanti. Ai migliori giocatori al mondo non piace mai perdere. Non è abituato a perdere nella sua carriera ed è naturale per lui perdere il suo lato mentale ed emotivo quando perde”.

Si chiude così la brutta serata dell'Al-Nassr e di CR7. Eliminazione dalla Supercoppa, già eliminata dalla Champions asiatica e primo posto in campionato che dista 12 punti a sette giornate dalla fine. L'impresa di rimontare è ardua, ma il portoghese ha ancora la possibilità di alzare un trofeo: il 30 aprile c'è la semifinale di King's Cup contro l'Al-Ittihad dell'ex compagno Benzema e fare peggio di ieri sera sarà veramente complicato.