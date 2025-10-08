Ronaldo: “Voglio giocare ancora per qualche anno, ma non tanti”

Lisbona, 8 ottobre 2025 – Quarant’anni compiuti lo scorso febbraio, una carriera fin qui costellata di successi e trofei, ma la fine si avvicina. Cristiano Ronaldo è stato un simbolo per tutti gli amanti del calcio: sono tanti i giocatori che hanno il portoghese come idolo e che sognavano di diventare come lui quando indossavano per le prime volte gli scarpini da calcio. CR7 ha cambiato questo sport, con le giocate da fuoriclasse indiscusso e i tantissimi record infranti, ma anche con la dieta e l'attenzione maniacale per il suo corpo. Non è un caso che a 40 anni il portoghese sia ancora un giocatore di livello internazionale. Tuttavia, gli anni passano per tutti e in tanti si chiedono quanto manchi al ritiro di Cristiano Ronaldo. In occasione del gran galà del calcio portoghese, dove CR7 ha vinto il premio “Prestige” come miglior rappresentante dello sport lusitano, l'ex Juventus e Real Madrid ha rilasciato alcune dichiarazioni, soffermandosi proprio sull'addio al calcio. Queste sono state le sue parole: “La mia famiglia mi dice di smettere, ma io continuo a giocare bene e ho ancora la stessa passione di una volta. Onestamente voglio giocare ancora per qualche anno, ma non tanti: quando mi ritirerò sarò soddisfatto perché avrò dato tutto”. Il portoghese, quindi, non ha ancora intenzione di smettere e vuole continuare ancora per qualche anno. Inoltre, il suo desiderio è quello di giocare per un'ultima volta il Mondiale da protagonista con il Portogallo, come confermato da lui stesso: “Sono in nazionale da 22 anni, credo che basti questo per dimostrare la passione che ho per indossare questa maglia, per vincere trofei e per giocare per il mio Paese. L'ho detto e lo ripeto ancora: se potessi giocherei soltanto per il Portogallo e per nessun altro club, perché giocare con la propria nazionale è l'apice della carriera di ogni giocatore”. Il Portogallo guida la classifica del Gruppo F di qualificazione ai Mondiali con sei punti conquistati in due gare, davanti ad Armenia e Irlanda e si prepara ad affrontare l'Irlanda (sabato alle 20:45) e l'Ungheria (martedì 14 ottobre alle 20:45). CR7, che con la sua nazionale è stato uno dei protagonisti della vittoria della scorsa Nations League, cerca ancora dei gol pesanti per caricarsi al meglio in vista del prossimo Campionato del mondo.