Rossoblu al lavoro. La Vigor verso la presentazione

L’ultima settimana di agosto sarà molto impegnativa per la Vigor. Prima la presentazione della squadra al "Bianchelli" poi il primo impegno ufficiale in Coppa Italia. Nel mezzo allenamenti da completare, tattiche da migliorare tra consigli e duro lavoro. Ora la squadra deve alleggerire le gambe dopo i carichi di lavoro delle ultime settimane. Magi è sempre apparso fiducioso, ma al tempo stesso prudente. Le ultime uscite hanno mostrato una formazione in crescita. L’intesa tra i vari interpreti è ottima, in squadra sembra regnare un clima positivo e costruttivo, ogni piccola buona notizia è utile ad accrescere l’autostima del gruppo. Lo dimostra il gol di Alonzi, in occasione del "Memorial Loris Cucchi": una rete dal valore simbolico se si pensa al contesto, ma importante per il morale. A differenza di altre rivali però, la Vigor non si è mai messa alla prova con avversarie dello stesso girone. La squadra senigalliese è ancora un punto interrogativo sotto tanti aspetti, gli stessi tifosi non si esprimono, limitandosi ad incitare la squadra con cauto ottimismo.

A riportare sulla terra i più euforici è stata proprio la Maceratese, prima avversaria della Vigor in campionato. La goleada al "Tubaldi" contro la Recanatese non può lasciare indifferenti, ma ciò non turba il gruppo.

Intanto, giovedì prossimo, Pesaresi e compagni si presenteranno alla città. Sfileranno i giocatori, lo staff e i dirigenti del club, dalla prima squadra al settore giovanile, la presentazione vale l’ abbraccio simbolico del popolo rossoblu che ha voglia di riscatto dopo l’ultima deludente stagione. Poi si farà sul serio: domenica pomeriggio alle 15 la Vigor, di certo priva di Parrinello, affronterà il Fossombrone. Un’altra squadra profondamente cambiata, ma è pur sempre un derby speciale che difficilmente deluderà.

