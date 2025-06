Sabato e domenica al Country Club di Castenaso la quarta edizione con gli ex campioni di serie A. Totti e le stelle all’Illumia Padel Cup

Squadra che vince non si cambia. E infatti sabato prenderà il via al Country Club di Castenaso, alle porte di Bologna, la quarta edizione dell’Illumia Padel Cup, il torneo nato dall’intuizione dell’ex centrocampista Tomas Locatelli, grande amante di questo sport ormai protagonista anche in Italia. Passione condivisa con Marco Bernardi, presidente di Illumia, Mario Trebbi, socio fondatore del Country Club e Andrea Lanzoni, ad di 2comeventi.

Regola base del torneo è aver collezionato almeno una presenza nella massima serie di uno dei campionati nazionali per club d’Italia, Spagna, Inghilterra, Germania, Francia. Ma in campo non ci andranno delle ex ’comparse’, bensì moltissimi top player. Francesco Totti, Christian Vieri, Daniele De Rossi, Paolo Di Canio, Roberto Mancini, Tomas Locatelli e Luca Toni, quest’ultimo campione in carica delle ultime due edizioni in coppia con l’ex giocatore del Bologna Luca Ceccarelli.

In parallelo prenderà il via anche il torneo femminile, grazie alla presenza di alcuni volti noti dello spettacolo e dello sport, tra cui Noemi Bocchi e Francesca Piccinini. Sabato e domenica una due giorni di pallonetti, risposte, palle smorzate e tanto divertimento. Ma anche una finalità più alta: un aiuto concreto a ’La Mongolfiera ODV’ a favore delle famiglie con bambini con disabilità, che vengono supportate nel far fronte ai costi sanitari e scolastici necessari alla crescita e alla realizzazione dei propri figli. Il torneo vedrà sabato una cena di gala, il cui acquisto di parte dei tavoli contribuirà alla raccolta fondi che verranno destinati ai progetti della Onlus bolognese.

Il torneo, le serate e le premiazioni verranno condotte dal giornalista di Sky Sport Marco Nosotti, affiancato dai volti televisivi Jimmy Ghione e Moreno Morello.