Sabato ricco di gol. Atletico e City, doppia manita. Schiaffo al Real

Una manita nel derby, in faccia al Real Madrid: il derby della capitale spagnola è dell’Atletico, che al Metropolitano vince 5-2 nella settima giornata della Liga fermando la corsa della capolista di Xabi Alonso. Per i Colchoneros doppietta di Alvarez (uno su rigore) e reti di Le Normand, Sorloth e Griezmann. I blancos, che avevano vinto tutte le prime sei gare della Liga, a segno Mbappé e Guler per il 5-2 finale. La squadra di Simeone sale a 12 punti in classifica, quella di Xabi Alonso (prima sconfitta sulla panchina delle Merengues per lui) resta in vetta a quota 18, aspettando il Barcellona che oggi sfiderà la Real Sociedad.

Manita anche in Premier League per il City di Guardiola, ma questa volta in favore della squadra di Manchester: a farne le spese è stato il Burnley, che ha perso 5-1 una partita per certi versi incredibile, con una doppietta per Haaland nel finale, al 90’ e al 93’, ma prima con due autogol del francese Esteve al 12’ del primo tempo e al 20’ della ripresa. Il quinto gol porta la firma di Nunes, quello del Burnley di Anthony.

Il City con questi tre punti sale a quota 10, cinque in meno del Liverpool che guida la Premier dopo sei giornate, nonostante la sconfitta di ieri sul campo del Crystal Palace per 2-1 (Sarr al 9’, pareggio di Chiesa all’87’ e rete decisiva nel recupero di Nketiah al 97’).