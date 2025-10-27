Sassuolo piegato. Dybala con dedica al figlio in arrivo: "Siamo in testa, ma è ancora lunga»

SASSUOLO 0 ROMA 1

SASSUOLO (4-3-3): Muric 6.5; Walukiewicz 5.5, Idzes 5.5, Romagna 6 (39’ pt Cande 6), Doig 5; Thorstvedt 5 (15’ st Vranckx 6), Matic 6, I. Kone’ 6.5 (36’ st Lauriente’ sv); Berardi 5.5 (15’ st Volpato 6), Pinamonti 5.5, Fadera 6.5 (36’ st Cheddira sv). Allenatore: Grosso 5.5.

ROMA (3-4-2-1): Svilar 6; Celik 6, Mancini 6.5, Ndicka 6; Wesley 6.5 (42’ st Rensch sv), Cristante 6.5 (21’ st Pellegrini 6.5), M. Kone’ 7, Tsimikas 6 (1’ st Hermoso 5.5); Bailey 5.5 (5’ st Dovbyk 6), El Aynaoui 6; Dybala 7 (21’ st Soule’ 6). Allenatore: Gasperini 6.5.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo 6.

Rete: 16’ pt Dybala.

Note: ammoniti: Mancini, Thorstvedt, Doig, Hermoso, Volpato. Angoli: 6-6. Recupero: 3’; 5’.

Non è stata una passeggiata, ma la Roma espugna il Mapei e si riprende la vetta, in coabitazione con il Napoli. Gasperini ringrazia il gol arrivato molto presto da Dybala, palo colpito dall’ex di turno Lorenzo Pellegrini nella ripresa. "Sapevamo che vincendo potevamo andare in vetta, ma il campionato è molto lungo e dobbiamo pensare subito alla prossima partita. La dedica è per mia moglie che è incinta". Berardi finisce all’ospedale per una testata con Mancini, poi rassicura tutti sui social.