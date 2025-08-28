Salta la trattativa con il gruppo romano capeggiato dall’imprenditore Cristiano Filippi. A comunicarlo in una nota è stata la stessa società: "Ci muoveremo sul mercato». Da Roma fumata nera: "Il Castelfidardo non sarà ceduto»

Fumata nera tra Roma e Castelfidardo. Saltata la trattativa tra il gruppo romano capeggiato dall’imprenditore Cristiano Filippi e l’attuale proprietà del Castelfidardo. Di ieri pomeriggio la notizia ufficiale con tanto di comunicazione della società fidardense.

"La Società Gsd Castelfidardo comunica che la trattativa con l’imprenditore Cristiano Filippi non è andata in porto. Pertanto l’attuale dirigenza, con i soci storici, rimane alla guida della compagine fidardense. La società si muoverà sul mercato per completare la rosa a disposizione di mister Stefano Cuccù, visto che stava attendendo l’esito della trattativa. La dirigenza biancoverde rimane comunque aperta a imprenditori locali che vogliano dare il loro apporto alla causa fidardense".

E quindi mercato tutt’altro che chiuso in casa biancoverde, a pochi giorni dall’inizio della stagione ufficiale, con la dirigenza alla ricerca di rinforzi un po’ in tutti i reparti dopo che negli ultimi giorni sono arrivati due volti nuovi a centrocampo (Palumbo e Bartoli). Dovrebbe essere ufficializzato a breve anche un centrale difensivo che ha svolto quasi tutta la preparazione con il gruppo fidardense. Si tratta di Emanuele Fallisi, classe 2002, nato a Zurigo e reduce dall’esperienza in Svizzera con l’Yverdon.

PREVENDITA

La società fidardense ha comunicato che da ieri pomeriggio è attiva la prevendita sul circuito Ciaoticket per i biglietti del match di Coppa Italia tra Ancona e Castelfidardo in programma domenica, alle ore 20:30, presso lo Stadio Del Conero di Ancona. La società biancoverde invita i propri tifosi ad acquistare i tagliandi in prevendita online o nei punti vendita autorizzati Ciaoticket. Prezzo biglietto intero euro 10 + prevendita, Under 14 euro 1 + prevendita.