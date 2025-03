Salvatori "Vis, Di Paola decisivo per vincere"

Fabrizio Salvatori, ex direttore sportivo della Vis, oltre che di Perugia, Torino, Bologna ed altri club professionistici, sabato era al "Benelli" a vedere Vis-Entella.

Salvatori, ricominciamo dalla partita di sabato, ha visto anche lei cosa è accaduto?

"Il rigore dalla tribuna non era chiaro, l’espulsione di Neri era esagerata: l’aveva ammonito cinque minuti prima e non era un fallo da seconda ammonizione"

Al di là dell’arbitro, cosa poteva fare la Vis?

"Ha fatto quello che poteva di fronte a una squadra attrezzata per andare in B. Il calcio è fatto anche di questi episodi che condizìonano la partita"

Come vede la corsa ai playoff di Pesaro?

"La vedo da diverse partite, e dico che arrivare terzi sarebbe stato vantaggioso, ma nei playoff la Vis potrebbe essere una mina vagante"

Perché?

"In attacco ha qualità con Cannavò, Orellana, Di Paola, Okoro, Nicastro e gli altri. Ma è forte anche dietro. E’ una squadra completa in tutti i reparti. E’ chiaro che bisogna stare attenti anche agli episodi che possono fare la differenza, specie adesso. A Pineto ad esempio sono stati due punti buttati".

Terzo posto irraggiungibile?

"Quando sei dietro dipende anche dagli altri. Senza contare che le ultime quattro o cinque partite saranno gestite dalle rivali che possono permetterselo, anche a livello fisico"

Ora il Carpi, ha visto gli emiliani?

"Sì, sono una squadra discreta. è una partita che la Vis se è in condizione può benissimo vincere"

Che partita sarà?

"Ormai la salvezza l’hanno raggiunta e credo che Stellone giocherà per vincerne più possibile, compresa questa"

Chi della Vis può deciderla?

"Di Paola: fa la differenza ed è di categoria superiore. Un giocatore con quelle qualità può sempre inventarti qualcosa: punizioni, calci d’angolo, tiri da lontano. Quando gira lui fa la differenza".

Quanto contano i calci da fermo?

"Molto. La maggior parte dei gol si fanno su calcio da fermo"

Orellana è un giocatore che può essere impiegato anche in area per i dribbling?

"No, direi che bisogna lasciarlo giocare dove vuole. Bisogna vedere in che condizioni si trova. Ultimamente lo vedo meno incisivo. E del resto anche Di Paola, Nicastro e gli altri non possono rendere per tutto il campionato allo stesso livello"

La griglia playoff?

"Le prime cinque di adesso potrebbero restare. Mii sorprende il Pescara un po’ in crisi. Ma gli spareggi sono un terno al lotto: su ventotto ne sale una, e se passi devi vedertela con squadre come Catania, Vicenza, Avellino, Trapani, Benevento, che hanno organici per vincere. Per questo più arrivi in alto e meglio è, perché puoi riposarti".

