Samb, Tosi ci mette lo zampino: "Che bello giocare partite così"

"Non vedevo l’ora di giocare partite così, con questa fantastica cornice di pubblico". È entusiasta Filippo Tosi non solo per il suo inizio stagione, ma anche per i successi della Samb con Vis Pesaro in Coppa Italia e Bra nell’esordio in campionato. E nel gol di Konatè c’è proprio il suo zampino. Suo l’assist che ha permesso all’attaccante rossoblù di segnare. Suo anche l’affondo dal quale poteva scaturire il calcio di rigore, poi non concesso dall’arbitro dopo avere consultato il VFS.

"Sono molto contento per questo inizio stagione – dice Tosi –. Non solo il mio, ma anche quello della Samb, che deve essere messo in primo piano. Dobbiamo ancora lavorare tanto e spero che questo avvio ci dia lo slancio per disputare un campionato di ottimo livello".

Filippo Tosi, terzino sinistro classe 2005, ha iniziato la carriera nel settore giovanile del Pontedera, prima di passare alla Spal nel 2022. Dopo un’esperienza in prestito al Genoa U19 nella stagione 2023/24, è tornato alla Spal e successivamente, nel luglio del 2024, si è trasferito alla Cremonese, dove è entrato a fare parte della formazione Primavera. Nel corso della stagione 2024/25 ha disputato 32 partite ufficiali tra Primavera 1 e Coppa Italia, mettendo a segno due gol e servendo sei assist.

Tosi si è distinto anche per continuità e rendimento, dimostrando grande efficacia nella spinta offensiva e affidabilità in fase difensiva. Il suo percorso evidenzia una crescita costante e una buona capacità di adattamento nei diversi contesti giovanili. E ora ecco l’esperienza in C con la Samb. È l’unico acquisto ad essere arrivato in rossoblù in prestito secco, a conferma che la Cremonese crede molto nelle sue qualità. Mister Palladini nel post match con il Bra gli ha predetto un importante futuro.

"Tosi – ha detto il tecnico rossoblù – ha disputato una buona gara sia in fase difensiva che in quella offensiva. Se migliora in alcune situazioni, potrà avere una carriera importante in categorie superiori". Ma l’attenzione del terzino di Pontedera è però rivolta soltanto ed esclusivamente alla Samb. "Ringrazio il mister per le parole – è sempre Tosi che parla –, ma l’obiettivo mio e della squadra è quello di prepararci al massimo per la prossima gara di Gubbio. Siamo un bel gruppo, in cui Umberto Eusepi è un valore aggiunto. Un uomo dai grandi valori anche extracampo".

"Ora però – conclude ancora Tosi – non dobbiamo specchiarci troppo, né abbassare la guardia. Ci aspetta la difficile trasferta in terra umbra".