La Sampdoria e la rivincita dopo la salvezza: frecciata ai tifosi del Genoa

Genova, 23 giugno 2025 – Dopo una stagione decisamente complicata, la Sampdoria è riuscita a conquistare la salvezza, condannando la Salernitana alla Serie C. Il campionato dei blucerchiati non è stato per niente semplice e i numerosi cambi in panchina sono stati la dimostrazione: dalla prima alla terza giornata è stato Andrea Pirlo a guidare la Sampdoria, poi dalla quarta alla sedicesima è toccato ad Andrea Sottil, dalla diciassettesima alla trentaduesima è stato il turno di Leonardo Semplici e dalla trentatreesima fino ai playout la squadra è stata seguita da Alberico Evani. Nessuno di loro, tuttavia, è riuscito a far fare il salto di qualità ad una squadra che, sulla carta, non avrebbe dovuto giocarsi la salvezza ai playout. Poco più di un mese fa, però, la situazione era diversa: alla Sampdoria serviva una vittoria in casa della Juve Stabia per evitare la retrocessione diretta e lo 0-0 del Menti non era sufficiente per raggiungere la salvezza. Il destino dei blucerchiati sembrava segnato, tanto che i tifosi del Genoa avevano invaso le strade di Genova per festeggiare la discesa dei rivali in Serie C, fingendo il funerale dei rivali. Da quel momento, è scoppiato il caso Brescia, con la penalizzazione dei lombardi che ha riscritto la classifica, concedendo alla Sampdoria un'ultima chance di salvezza ai playout contro la Salernitana. Nelle due gare, i blucerchiati hanno fornito forse le migliori prestazioni della loro stagione: all'andata, giocata lo scorso 15 giugno al Ferraris, la Sampdoria si è imposta con un secco 2-0 firmato Meulensteen e Curto, che gli ha permesso di fare un notevole passo in avanti verso la salvezza, poi conquistata definitivamente ieri. Nel match dell'Arechi, infatti, dopo lo spavento iniziale per il gol (poi annullato) da parte di Ferrari, la Sampdoria è salita in cattedra e si è portata sul 2-0, ma i vari disordini all'interno dello stadio da parte dei tifosi della squadra padrona di casa hanno fatto sì che l'arbitro sospendesse la partita e assegnasse il 3-0 a tavolino ai blucerchiati. Per festeggiare la permanenza in Serie B e la retrocessione scampata, la Sampdoria ha ripreso gli sfottò degli avversari del mese precedente, creando un post in collaborazione con Taffo con la scritta “Istruzioni per un funerale: il morto deve essere morto”. Nella descrizione, inoltre, si legge: “Oggi la squadra resta in Serie B. Non in pace”.