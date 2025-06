La Sampdoria vince la gara di andata dei play-off di B: Salernitana ko 2-0

Genova, 15 giugno 2025 - La Sampdoria di Alberico Evani vince la gara di andata dei play-out di Serie B, al "Luigi Ferraris" contro la Salernitana.

Il team ligure si è imposto sui campani per 2-0. A sbloccare la gara, al 39' del primo tempo, è stato Meulensteen. Nella ripresa il raddoppio dei blucerchiati, a segno al 41' con Curto. Nel finale, nel recupero, espulsi Borini (per gioco pericoloso) da una parte e Stojanovic (fallo di reazione) dall'altra.

La gara di ritorno è in programma, all'"Arechi", venerdì sera, dalle 20.30.

Tabellino/pagelle

SAMPDORIA (3-5-2): Cragno 6 (26' st Ghidotti 6.5); Riccio 6.5, A. Ferrari 6 (31' st Curto 7), Veroli 6; Depaoli 7, Yepes 6.5, Meulensteen 7 (38' st Benedetti 6), Vieira 6.5, Venuti 6 (38' st Ioannou 6.5); Coda 5.5 (31' st Borini 4), Sibilli 6.5. In panchina: Abiuso, Akinsanmiro, Bellemo, Bereszynski, Oudin, Ricci, Sekulov. Allenatore: Evani 6.5.

SALERNITANA (3-4-2-1): Christensen 7; Ruggeri 5.5, G. Ferrari 5.5, Lochoshvili 5.5; Ghiglione 6, Hrustic 6, Amatucci 5.5, Corazza 5.5 (24' st Stojanovic 5.5); Caligara 5.5 (35' st Soriano 6), Tongya 5 (44' st Raimondo sv); Simy 5 (24' st Cerri 6). In panchina: Bronn, Girelli, Jaroszynski, Njoh, Reine-Adelaide, Sepe, Tello, Verde. Allenatore: Marino 5.

ARBITRO: Aureliano di Bologna 6.5.

RETI: 39' pt Meulensteen; 41' st Curto. NOTE: cielo sereno, terreno in buone condizioni. Espulsi: Borini, al 47' st, per gioco pericoloso; Stojanovic, al 51' st, per reazione scomposta. Ammoniti: Depaoli, Yepes, Ghiglione, Tongya, Simy, Venuti, Raimondo, Veroli, Ioannou. Angoli: 7-1 per la Sampdoria. Recupero: 2'; 10'.