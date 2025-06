La Sampdoria vince all’Arlechi ed è salva. Salernitana retrocessa in C, scoppia la protesta. Evani: “I miei se lo meritano”

Roma, 23 giugno 2025 - La Sampdoria è salva, la Salernitana retrocede in C: è questo il verdetto emesso dal campo nei playout di Serie B. Dopo il 2-0 dell'andata al Ferraris firmato Meulensteen-Curto, i blucerchiati espugnano anche l'Arechi grazie alle reti, una per tempo, di Coda e Sibilli. Retrocessa sul campo, grazie alla penalizzazione di quattro punti inflitta al Brescia la squadra di Alberico Evani è stata ammessa a giocare lo spareggio, passando così dall'incubo della Serie C alla grande gioia per aver mantenuto la categoria.

Scoppia invece la protesta a Salerno, con i tifosi della Curva Sud che se la prendono con i calciatori e la dirigenza lanciando di tutto in campo (anche dei seggiolini) e costringendo il direttore di gara Daniele Doveri prima a fermare il gioco per diversi minuti e poi a mandare le due squadre negli spogliatoi al 65'. Dopo circa un quarto d'ora di sospensione, con lo stadio quasi vuoto, i 22 in campo rientrano dagli spogliatoi ma la sfida non riprende perché scoppia un altro petardo. La contesa si chiude dunque così, con il 2-0 maturato sul rettangolo verde che non sarà omologato: 0-3 a tavolino per la Sampdoria. A Genova parte la festa per la salvezza.

"Questa è una grande soddisfazione, perché sono riuscito a dare il mio contributo, insieme a tutto lo staff, per far sì che questa società mantenesse la categoria. Era una situazione complicata, difficile, ma resa possibile dall'impegno, la serietà e la passione che questi ragazzi hanno messo. Sono contento più per loro che per me", ha dichiarato l'allenatore della Sampdoria, Alberico Evani, ai microfoni di Sky Sport ha commentato la salvezza conquistata dopo il play-out con la Salernitana. "Avevo detto ai ragazzi che la vita dà e toglie e a volte restituisce. A noi aveva restituito questa opportunità che non dovevamo sbagliare. Sono stati bravissimi a prepararla in allenamento e bisogna dire che si è visto. Stavamo conducendo bene la gara, dispiace che il calcio finisca ancora prima del fischio dell'arbitro. Sono felice perché se lo meritano e perché la Samp rimane nella categoria, sono felice per questi meravigliosi tifosi", ha aggiunto. Sul suo futuro: "Mi sono impegnato tanto a cercare di trasferire i valori che il calcio e questa società meritava. Se resto? Sono valutazioni che deve fare la società, sono contento di aver fatto il mio dovere".