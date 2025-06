SERIE B, PER I DISORDINI. Salernitana-Samp 0-3 a tavolino. Arechi chiuso 2 turni

Da ieri è ufficiale: la Salernitana retrocede in serie C mentre la Sampdoria è salva e giocherà in B anche nella prossima stagione. Il timbro sugli ultimi verdetti arriva dal giudice sportivo Ines Pisano che, in merito a quanto successo domenica sera all’Arechi, ha decretato per i campani la sconfitta a tavolino per 3-0 (che sommata alla vittoria della Samp per 2-0 all’andata li condanna alla retrocessione) oltre all’obbligo di giocare le prossime due gare interne a porte chiuse.

Domenica, sul 2-0 per i blucerchiati, per due volte i tifosi della Salernitana hanno cercato di entrare in campo mentre al 21’ del secondo tempo la gara è stata sospesa dopo che dagli spalti sono piovuti fumogeni, petardi (fotogramma Dazn) e seggiolini divelti. Dopo un’interruzione di circa mezz’ora, l’arbitro Doveri aveva provato a far ripartire il gioco ma, dopo pochi attimi, le intemperanze dei sostenitori di casa sono ripartite costringendo il responsabile dell’ordine pubblico a disporre la sospensione definitiva della gara.

La Samp si è poi vendicata per gli sfottò recenti ricevuti dai tifosi del Genoa (tra cui la bara blucerchiata, portata in giro per la città dai sostenitori rossoblù per festeggiare la retrocessione all’ultima giornata, nella regular season). La squadra di Evani, chiamata poi a giocarsi i playout dopo il caso Brescia, ha festeggiato anche sui social con l’agenzia funebre Taffo, nota per l’ironia. ‘’Istruzioni per un funerale: il morto deve essere morto’’ si legge nel post condiviso sui social dal club.