San Biagio: Alessandro Castorina nuovo mister, Loris Gardella team manager

Sta prendendo forma il San Biagio (Seconda Categoria). In panchina con l’arrivo di mister Alessandro Castorina, ma anche dietro la scrivania con il ritorno di Loris Gardella a San Biagio, ma stavolta in veste di dirigente. Sarà lui il team manager della prima squadra per la prossima stagione. Già al lavoro con il ds Nicola Cecati e il direttore generale Sandro Veroli per costruire la rosa 2025/2026. Gardella, offagnese doc, ha giocato diversi anni al San Biagio, che lo fece esordire nel 2004 portandolo dalla Juniores alla prima squadra allora allenata da mister Danilo Tacchi. ‘’Quando il presidente Cecati mi ha contattato, ha toccato la corda giusta, ha spiegato che la società è ambiziosa, che punta a rilanciarsi e a fare le cose per bene, per me San Biagio è stata sempre una seconda casa e non ho avuto difficoltà ad accettare’’ spiega Gardella. ‘’Nella mia carriera calcistica mi sono tolto tante soddisfazioni, ma sono legato soprattutto a due realtà, quella di Offagna, il mio paese, e il San Biagio, società che mi ha fatto esordire ancora minorenne in prima squadra. Questo è mio il quarto ritorno in biancorosso, tra 2004, poi 2007, 2012 e ora da dirigente". Il San Biagio sta poi attuando una piccola rivoluzione anche per quanto riguarda il settore giovanile. Le categorie dei giovanissimi e degli Allievi già dalla fine di quest’anno sono state accorpate alle pari gradi della Conero Dribbling di Osimo Stazione per una collaborazione che si preannuncia sempre più stretta a partire dalla prossima stagione calcistica.