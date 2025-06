San Biagio in Festa: "Un calcio all’esclusione" con Frolla Football team

Una festa che possa dare il senso dell’inclusione, della socialità, dell’uguaglianza. E’ quella che verrà organizzata oggi pomeriggio al campo sportivo di San Biagio. A latere della sagra paesana, San Biagio in Festa, al vicino Comunale si tiene alle 18 "Un calcio all’esclusione", partite di calcio giovanile con squadre miste allestire dall’Asd San Biagio (storico sodalizio locale) e il Frolla Football team (messo in piedi dalla nota cooperativa osimana diventata famosa per i suoi prodotti dolciari preparati da persone diversamente abili). L’ingresso in tribuna sarà a offerta libera con ricavato devoluto interamente a Frolla. L’evento si è reso possibile anche grazie al sostegno della Rosciani Sirena Srl e al patrocinio del Panathlon Osimo.

Il presidente del San Biagio, Gianni Cecati, spiega: "Per noi è un onore ospitare un evento del genere, che ci vede impegnati con i nostri tesserati del settore giovanile agonistico per dare un messaggio chiaro di inclusione e attenzione al sociale. Dovremo festeggiare i ragazzi di Frolla, una realtà eccellenza del territorio, e farli sentire parte integrante della famiglia biancorossa".

Valentina Iobbi, presidente del Panathlon Club di Osimo, dice: "Lo sport è un potente strumento di inclusione, abbatte barriere e costruisce legami autentici. Il triangolare di calciotto che vedrà in campo i ragazzi della squadra di calcio di San Biagio e quelli di Frolla Football Team, è la perfetta espressione dei valori che il Panathlon club di Osimo promuove ogni giorno: rispetto, Fair Play e spirito di squadra. In una parola Amicizia Sportiva. Vincerà l’entusiasmo, la voglia di giocare insieme, di condividere uno stesso obiettivo".