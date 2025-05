San Venanzo trionfa 2-0 contro Foligno e vola in Eccellenza

SAN VENANZO

2

FOLIGNO

0

SAN VENANZO: Lori, Antolini, Abruzzesi (29’s.t. De vito) Casciola, Mignone (26’s.t. Corriale), Minelli, Cavalletti (38’s.t. tre quattrini), Albani, Cacciamano, (45’s.t.Marianeschi) , Fattorini (43’s.t Lucaroni), Vicaroni.

FOLIGNO: Cunzi, Sorbelli, Cavitolo (30’s.t Perri), Valentini (40’s.t. Trottini, (Santoni (40’s.t. Cerboni), Mattia, Nissim (22’s.t. Chiacchierini), Agostini, Urbanelli, Bacchi, Giannò.

Arbitro: Bartolucci di Città di Castello

Reti: 34’ pt Vicaroni, 44’s.t. Cacciamano

Ammoniti: Bacchi, Antonini, Mignoni, Santoni , Lucaroni. Angoli 4-3. Spettatori 1200.

BASTIA UMBRA – Il San Venanzo vince lo spareggio con il Foligno e vola, con merito, sul palcoscenico del campionato di Eccellenza. Dunque, a fare festa al triplice fischio finale sono gli uomini di Andrea Montecucco che insieme ai tifosi, dopo i caroselli lungo la strada del ritorno, in serata hanno continuato a festeggiare a San Venanzo patrono del città e hanno assistito alla processione in compagnia dei loro popolo. Gesta giustificata perchè dopo la delusione sofferta a causa della sconfitta in campionato con i falchetti sono riusciti a rientrare in gioco e, in virtù del punto di penalizzazione inflitto al Foligno hanno vinto lo spareggio. Festeggiamenti che a San Venanzo sono proseguiti fino a tarda notte nelle piazze e nelle vie del San Venanzo.

Il Foligno - sconfitto 2-0 sul neutro di Bastia Umbra - ha assistito all’apoteosi del San Venanzo, deluso per il risultato di ieri ma ancora in gioco per il ritorno in Eccellenza. Eventualità che per gli uomini di Michele Proietti potrebbe verificarsi in occasione dell’ultimo atto della stagione, domenica 25 quando al Blasone il Foligno sarà impegnato nel derby play off per contendersi contro lo Spoleto, bonus che alla vincente consentirà di approdare nella massima serie calcistica regionale.

Ad assistere ieri allo spareggio a Bastia c’erano oltre 1200 spettatori. Un colpo d’occhio eccezionale con le due tifoserie che hanno riservato una spettacolare coreografia. Avvio di gara piuttosto lento con le due squadre che si conoscono e si rispetto. Primo affondo è del San Venanzo con Cavalletti che su punizione chiama Cunzi al miracolo. In questa fase è il San Venanzo che si fa preferire il Foligno che incontra difficoltà per avvicinarsi dalla parte di Lori. Puntuale al 34 il vantaggio del San Venanzo con Cavalletti che scodella la sfera in angolo, Vicaroni è in agguato e di testa gonfia la rete di Cunzi. Il Foligno accusa il colpo e in avvio dei secondi 45 minuti appare più vivace con Giannò e Sorbelli che chiamano in causa Lori. Poi è Cunzi con un miracolo a dire di no al colpo di testa di Casciola. Al 41’. dopo che Sorbelli ha provato senza esito in rovesciata a castigare Lori nei minuti finali il San Venanzo chiude i conti con Cacciamano che conclude di testa, Cunzi para ma non trattiene e la palla supera la linea bianca.

Carlo Luccioni