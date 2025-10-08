Scholes pazzo di Tonali: “È il miglior centrocampista della Premier League”

Newcastle upon Tyne, 8 ottobre 2025 – Il leader principale del Newcastle è senza dubbio Sandro Tonali. Alla sua terza stagione in Inghilterra, l'ex giocatore del Milan è diventato uno dei centrocampisti più interessanti di tutto il campionato, guadagnandosi sempre più la stima degli addetti ai lavori. Sono stati in tanti ad elogiare le doti del centrocampista italiano e l'ultimo che ha voluto spendere delle parole al miele per il classe 2000 è stato Paul Scholes, leggenda del Manchester United e del calcio inglese. Ai microfoni di The Overlap, l'ex giocatore del Manchester United ha parlato proprio del talento azzurro, descrivendolo come il migliore centrocampista di tutta la Premier League. Queste sono state le sue parole: “Io penso che Tonali sia il miglior centrocampista della Premier League, per me è più forte persino di Rice. Anche quest'ultimo mi piace, è un giocatore completo, ma penso che qualche volta faccia troppi tocchi o cerchi di essere troppo elegante nelle giocate, mentre Tonali è un centrocampista box to box, con una grande fisicità e che sa anche fare gol. Se devo essere sincero, preferisco l'italiano”. Ennesimi complimenti, quindi, per l'ex giocatore del Milan, che in soli tre anni è riuscito a conquistare praticamente tutti in Inghilterra. Il suo contratto con il Newcastle scadrà il 30 giugno del 2028, ma diverse squadre si sono interessate a lui, anche nella scorsa sessione di mercato. Una di queste è stata la Juventus, ma il Newcastle non ha alcuna intenzione di privarsene e si tiene stretto il suo gioiellino. Nel frattempo, ora Tonali si trova a Coverciano e si sta preparando per le prossime sfide dell'Italia contro Estonia e Israele, valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Gli azzurri hanno bisogno dei sei punti e di tantissimi gol se vogliono riuscire a mantenere vivo il sogno di una promozione diretta, perciò servirà una grandissima prestazione da parte di tutti in queste due gare e, ovviamente, anche di Tonali. Il centrocampista ha regalato i tre punti a Gattuso nella sfida contro Israele con il gol del definitivo 5-4 al 91' e chissà che non riesca a regalare ancora una volta una gioia ai tifosi azzurri.