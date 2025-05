Sansepolcro torna in Serie D: pareggio decisivo contro Agape

AGAPE 0 V.A. SANSEPOLCRO 0

AGAPE (4-4-1-1): Landi; Luchetti (8’ st Pazzaglia), Grilli, Capati, Benedetti; Corrado (11’ st Bennani), Coppini, Ndedi, Giuliani (30’ st Xhafa); Polidoro (23’ st Paciotti); Bigarelli (6’ st Aversario). A disposizione: Pucci, Volpi, Nicoletti, Altamemi. All. Sabatini

VA SANSEPOLCRO (4-3-1-2): Vaccarecci; Del Siena (46’ st Paoli), Adreani, Lorenzoni, Merciari (1’ st Innocentini); Bruschi (26’ st Petricci), Gorini, Corsini; Pasquali; Valori (20’ st Quadroni), Bartoccini (11’ st Mariotti). A disp: Vassallo, Carbonaro, Testerini, Cirignoni. All. Armillei

Arbitro: Tommaso Cifra di Latina. Assistenti: Ettore Caravella di Perugia e Jacopo Vagnetti di Perugia.

Finisce a reti bianche allo stadio Morandi ed è un risultato che spalanca le porte della serie D al Sansepolcro. Dopo un anno di purgatorio nel campionato di Eccellenza, i biturgensi allenati da Armillei tornano subito in serie D e lo fanno da primi, nonostante sarebbe potuta bastare anche una sconfitta, alla luce dei primi posti, nei rispettivi campionati di Eccellenza, del Giulianova in Abruzzo e del Rovato Vertovese in Lombardia, con il Rovato già in finale di coppa contro il Barletta, a sua volta già promosso dopo aver vinto l’Eccellenza pugliese.

In campo le due squadre si studiano a lungo con un orecchio alla radiolina. Ma la sfida alla fine non si sblocca. All’Umbertide Agape basta un punto per i playout, al Sansepolcro lo stesso per salire. Quando poi da Castiglione del Lago arriva la notizia del gol del Pontevalleceppi che condanna i lacustri alla retrocessione, può partire la festa del Sansepolcro che sale con merito nel campionato di serie D.

Per l’Umbertide Agape la testa adesso è subito alla gara in programma domenica prossima: si gioca infatti finale playout a Pontevalleceppi con la formazione di Sabatini costretta a vincere per centrare una salvezza che avrebbe un valore incredibile.