Sara Gama si ritira: “Una vita piena grazie al calcio”

Torino, 28 aprile 2025 – Sara Gama dice addio al calcio: l’annuncio è arrivato attraverso i canali social della 36enne giocatrice di Trieste. “Oggi quel pallone lo calcio e lo lascio andare. Con orgoglio, con gratitudine, con il cuore pieno: è il mio addio al calcio giocato. L’amore per questo sport resta con me per sempre” dice in un lungo videomessaggio dove ripercorre le tappe della sua carriera cominciata a Trieste e passata anche da Brescia e Paris Saint Germain, oltre al lunghissimo trascorso con l’azzurro della Nazionale italiana. E, infine, dalla Juventus, il suo grande amore: “Tanti trofei e tante battaglie. Ma soprattutto, un club che ha fatto diventare realtà anche i sogni che non sapevamo di avere” l’emozionante dedica di Gama alla società bianconera.

“Grazie per quello che ci hai insegnato e per tutto quello che hai fatto indossando la nostra maglia, la tua maglia. Sarebbe stato impossibile desiderare di meglio” il saluto della Juve. Sono 13 i trofei vinti con la maglia della Juventus: sei scudetti, compreso quello già conquistato in questa stagione, tre Coppe Italia e quattro Supercoppe. A questi se ne aggiungono quattro con il Brescia: uno scudetto, una Coppa Italia e due Supercoppe. “Aver potuto condividere questi anni con una donna dello spessore di Sara Gama è e resterà per tutti noi un privilegio - le parole del presidente della Figc Gabriele Gravina -. Oggi si chiude un capitolo, quello della straordinaria calciatrice”.