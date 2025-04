Sarà uno Spezia d’assalto con il Cosenza Le Aquile non rinunciano al grande sogno

Nella lunga linea bianca, ci sono squadre aquilotte immortali, passate alla storia; tra queste vi è già quella attuale allenata da mister D’Angelo, indipendentemente dal fatto che essa riesca coronare il sogno della promozione in Serie A o meno. Il terzo posto in classifica con 59 punti certifica un ruolino di marcia eccezionale dei bianchi, sicuramente "inaspettato alla vigilia del campionato", come affermato dal tecnico aquilotto.

I sette punti di svantaggio dal Pisa non devono inficiare il giudizio lusinghiero sul cammino degli Aquilotti che, a cinque giornate dalla fine del campionato, possono raggiungere un obiettivo eccezionale: "Stiamo lottando per la Serie A - ha affermato mister D’Angelo -, dobbiamo essere molto felici di affrontare queste partite perché potrebbero darci qualcosa di impensabile all’inizio del torneo. Bisogna spingere perché ci sono ancora possibilità di fare tante cose".

Gli oltre 8500 tifosi aquilotti, che anche domani, in occasione della gara contro il Cosenza gremiranno il ‘Picco’ (arbitra Di Marco, il via alle ore 15), attestano l’affetto dominante del popolo spezzino per una squadra che onora sempre i colori bianchi. Il mondo del calcio viaggia a ritmi vertiginosi e spesso i risultati condizionano i rapporti tra tifosi e squadre, ma in riva al Golfo non è così; l’attaccamento a Hristov & C. va oltre l’amarezza di una vittoria sfumata all’ultimo minuto a Mantova perché qui prevale il concetto della riconoscenza ad oltranza.

"I nostri tifosi sono strepitosi - ha rilanciato D’Angelo -, ammirano questa squadra per la dedizione che mette in campo". Il ‘Picco’ sarà proprio l’arma in più alla quale gli Aquilotti dovranno aggrapparsi in questo rush finale di campionato, a partire dalla gara di domani pomeriggio contro il fanalino di coda Cosenza. L’appoggio del pubblico sarà determinante per supplire ai deficit energetici che un campionato dispendioso come quello cadetto inevitabilmente determina nei protagonisti.

A maggior ragione per una squadra come quella dello Spezia che si trova a fare i conti con le assenze pesantissime per infortunio di Sarr, Reca, Soleri e Degli Innocenti. Mister D’Angelo riproporrà oggi, per dieci undicesimi, la formazione schierata a Mantova, con la sola eccezione del subentrante Wisniewski in luogo dello squalificato Bertola. Scontato a guardia dei pali l’impiego di Gori, con Wisniewski, Hristov e Mateju centrali di difesa, Elia e Aurelio sugli esterni. In cabina di regia Salvatore Esposito detterà i tempi di gioco, sorretto ai lati da Nagy e Bandinelli. In attacco non si sono dubbi circa l’impiego di Pio Esposito e Lapadula. Torna a disposizione Vignali.