Sarebbe un ritorno in biancoverde. Attenzione anche a Cuccù e Vagnoni. Castelfidardo senza mister. Spunta il nome di Bolzan

Il valzer dei nomi di probabili allenatori che potrebbero guidare il Castelfidardo la prossima stagione in D prosegue. Neanche la penultima domenica di giugno ha portato notizie ufficiali in casa fidardense. Tutto rimandato a stasera, posticipato per un grave lutto che ha colpito il presidente Sarnari. Intanto spunta anche il nome di un mister molto conosciuto a Castelfidardo che si inserisce nella lista: quello dell’ex Ruben Dario Bolzan, in cerca del riscatto dopo una stagione sfortunata, e non per proprie colpe. Fino a dicembre ha guidato la Fermana in D, poi retrocessa, e poi da marzo ha cercato il miracolo salvezza sulla panchina dello United Riccione (girone D di D) che non è avvenuto. Lo scorso anno invece il tecnico argentino, ma ormai marchigiano d’adozione aveva condotto il Sondrio alla promozione in quarta serie. Curiosità: l’esonero alla Fermana è avvenuto per mister Bolzan proprio dopo la partita interna dei canarini contro il Castelfidardo pareggiata 1-1 a dicembre, nell’ultima giornata di andata. Bolzan dovrebbe essere al momento uno dei favoriti per la panchina biancoverde, ma attenzione anche a Stefano Cuccù, ex Monturano Campiglione e anche a un altro ex Castelfidardo, Roberto Vagnoni (oltre a quelli della coppia Trillini-Zannini). Vagnoni -che bene ha fatto nell’esperienza fidardense in quarta serie - sembra piacere molto alla coppia Zega-Palantrani che si vocifera da settimane che potrebbero entrare come nuovi soci nella società fidardense. Anche se le probabilità negli ultimi giorni sembrano un po’ scese. Due pedine importanti hanno già salutato ufficialmente come l’attaccante Emmanuel Nanapere sceso a Teramo e il difensore Gianmarco Fabbri (a Giulianova?). Per altri due mancherebbe solo l’ufficialità , per i centrocampisti Matteo Baldini e Nicola Gambini. La società sta tentando di non perdere anche l’attaccante di casa Lorenzo Braconi al quale è stata promesso per una eventuale conferma di indossare la fascia di capitano.