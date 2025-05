Sassoferrato Genga sfida Pergolese per la salvezza nel playout di Promozione

E’ il giorno del giudizio per il Sassoferrato Genga. La domenica della verità per la formazione di Samuele Gobbi che sale a Pergola per cercare la vittoria che significherebbe salvezza nel playout del girone A di Promozione (allo Stefanelli, ore 16:30). Perché per la miglior classifica alla fine della stagione regolare la Pergolese (orfana di Salciccia squalificato) può contare su due risultati, vittoria o pareggio alla fine dei tempi regolamentari o supplementari. Il Sassoferrato Genga invece dovrà vincere o alla fine dei tempi regolamentari o dopo i supplementari. Le due squadre si ritrovano di fronte a distanza di otto giorni dall’ultima partita della stagione regolare, dove il Sassoferrato Genga ha evitato la retrocessione diretta strappando un punto a Pergola (1-1), confermando così gli otto punti di distacco. "Ma sarà una partita diversa da quella di otto giorni prima - le parole dell’allenatore del Sassoferrato Genga, Samuele Gobbi -. Andremo ad affrontare una squadra forte, completa, con una rosa lunga, partita con tutt’altre ambizioni. Ha tante individualità, conosco bene i loro giocatori". Il Sassoferrato Genga però vorrà completare la rimonta. "Abbiamo fatto veramente tanto, bisogna ricordare da dove siamo partiti, i ragazzi sono stati bravi, adesso ci manca una partita, secca, dove può capitare di tutto . Quello che ho chiesto ai ragazzi è di uscire tra gli applausi e a testa alta. Ce lo meritiamo, chiedo l’ultimo sforzo sapendo che andremo ad affrontare una squadra molto più forte di noi".