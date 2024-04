Sassuolo-Milan: probabili formazioni, orari e dove vederla in TV

Milano, 13 aprile 2024 – Ripartirà dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, stadio evoca dolci ricordi nelle menti dei tifosi rossoneri, il cammino del Milan di Stefano Pioli, reduce dal passo falso nell’andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma (il ritorno è previsto all’Olimpico giovedì prossimo). L’avversario dei rossoneri, domani alle 15 (match in diretta su DAZN) sarà il Sassuolo padrone di casa, che – penultimo a quota 25 punti – è con le spalle al muro e non può più sbagliare per non compromettere in maniera definitiva la rincorsa alla salvezza. I neroverdi sono reduci dal 2-2 subito in rimonta contro il Sassuolo. Un pareggio beffardo che gli emiliani hanno però smaltito secondo quanto affermato da mister Davide Ballardini: “Abbiamo archiviato la partita di venerdì scorso. Sul campo abbiamo prodotto qualcosa in più rispetto alla Salernitana, avremmo meritato di vincere, ma forse non abbiamo fatto abbastanza per conquistare i tre punti. Se abbiamo pareggiato è perché avremmo dovuto fare tutti qualcosa in più, non per una decisione errata”. Adesso testa al Milan: “Ogni giocatore rossonero è da Milan, anche chi gioca un po’ meno. Sarà una gara molto difficile, ma se faremo una buona partita ce la potremo giocare anche con loro. Il fatto che il Milan abbia giocato la coppa può essere un piccolo vantaggio. Il fatto è che loro hanno comunque 26 o 27 giocatori di assoluto valore”. All’appello mancheranno poi diversi giocatori importanti: “Pedersen si porta dietro un problema alla schiena da un po’ di tempo, mentre Castillejo ha un problema al ginocchio. Loro non ci saranno, così come Berardi, la cui situazione è nota”.

Le possibili scelte di Ballardini e Pioli

Il tecnico neroverde dovrebbe optare per il 4-2-3-1: tra i pali ci sarà Consigli, il quale formerà il pacchetto arretrato assieme alla linea di difesa formata da Toljan, Erlic – al momento favorito su Tressoldi e Kumbulla –, Ferrari e Doig. La diga in mediana dovrebbe invece essere composta da Boloca e Thorstvedt, con il trio formato da Defrel, Matheus Henrique e Laurientè agirà sulla trequarti, alle spalle della punta che sarà ancora Pinamonti. Mister Stefanon Pioli dovrebbe invece optare per il 4-3-3, facendo ricorso anche a un robusto turnover in vista del ritorno dei quarti di finale di Europa League: la prima sorpresa sarà in porta dove Sportiello prenderà il posto di Maignan, tenuto precauzionalmente a riposo per via di un affaticamento muscolare. Diverse novità, però, anche nel reparto arretrato, dove torneranno titolari Florenzi, Kjaer e Tomori che formeranno la linea a quattro con Theo Hernandez. Inedito anche il centrocampo che vedrà Adlì nel ruolo di regista, con ai suoi lati le mezzali Reijnders e Musah, mentre il tridente d’attacco vedrà protagonisti Chukwueze e Okafor con Jovic al centro. Orari e dove vedere la partita in TV: la gara Sassuolo Milan, valida per la 32^ giornata del campionato di Serie A, sarà trasmessa domenica 14 aprile alle ore 15 in esclusiva su DAZN

Probabili formazioni:

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Boloca, Thorsvedt; Defrel Matheus Enrique, Laurienté; Pinamonti. All. Ballardini Milan (4-3-3): Sportiello; Florenzi, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Adli, Reijdners; Chukwueze, Jovic, Okafor. All. Pioli