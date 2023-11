A segno anche gli ex Caputo e Pinamonti. Berardi show, il Sassuolo risale Il Sassuolo di Dionisi vince 4-3 in casa dell'Empoli, grazie alla doppietta di Berardi. Il tecnico ringrazia l'attaccante per il ritorno al gol e sottolinea che c'è ancora molto da lavorare per vincere fuori casa.