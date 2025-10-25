Al Sassuolo serve l’elmetto. Con la Roma poche gioie

di Stefano FoglianiSASSUOLONon sarà un tabù, quello giallorosso per il Sassuolo, ma ci va terribilmente vicino. E i precedenti con la Roma che accompagnano i neroverdi alla gara di domani al Mapei Stadium raccontano che la squadra di Grosso (foto) avrà il suo daffare. Già, perché a scorrere i 22 match andati in scena tra Sassuolo e Roma dal 2013/14 che vide i neroverdi approdare in A al 2023/24 che li aveva invece visti retrocedere si scopre che solo con il Napoli il Sassuolo ha fatto peggio. Contro i partenopei 2 vittorie, 7 pareggi e 14 stop per 13 punti complessivi, e contro la Roma appena due punti in più, ovvero 15, figli di due vittorie, 9 pari e 11 sconfitte. Media punti contro il Napoli 0,56 a gara, contro la Roma 0,68. Decimali che sono un dettaglio e, non la dicessero abbastanza lunga sull’allergia neroverde alla squadra capitolina vi si può tranquillamente (si fa per dire) aggiungere lo score interno del Sassuolo contro la Roma, per scoprire che quelle del Mapei Stadium, quando ospitano la Roma, sono mura ‘amiche’ sì, ma solo per gli ospiti. La prova ? Un sola vittoria, per i neroverdi, un 4-2 datato febbraio 2020. Dopo di allora tre pari e una sconfitta, prima un pari e 5 ko. Vero che anche contro il Torino e il Napoli il Sassuolo ‘casalingo’ ha vinto soltanto una volta, ma contro i granata il saldo dei punti (11 in altrettante partite) è decisamente più alto, e anche contro il Napoli (8 punti) il Sassuolo ha fatto meglio che contro i giallorossi, al cospetto dei quali ha raccolto, in 11 gare, appena 7 punti. Per migliorare quella che è fin qua la miglior serie stagionale (tre gare, sette punti) la squadra di Fabio Grosso dovrà andare oltre se stessa e statistiche a senso unico.