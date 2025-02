All’official store. ’Meet&Greet’ in piazza. Oltre 250 tifosi presenti

SASSUOLOTanti i tifosi in piazza Garibaldi in occasione di ‘Meet&Greet’, l’evento promosso e voluto dalla società neroverde per ‘presentare’ ai tifosi i nuovi acquisti delle prime squadre del Sassuolo di Fabio Grosso e della squadra femminile di Gian Loris Rossi. Oltre ad Armand Laurientè – neo capocanoniere del campionato di serie B – e Lana Clelland – fresca di 100mo gol segnato in serie A – all’official store del Sassuolo collocato sotto i portici di piazza Garibaldi c’erano Luca Mazzitelli, Laurs Skjellerup, Simone Verdi e Tijs Velthuis, arrivati a gennaio a rinforzare l’organico della capolista, ma anche la ‘nuova arrivata’ del Sassuolo femminile, ovvero la centrocampista statunitense Maya Doms. Più di 250 i tifosi presenti, che non si sono fatti scappare l’occasione di scambiare qualche battuta con i propri beniamini, con ovvio contorno di autografi, selfie e condivisione di aspettative importanti in vista di un sabato, quello di domani, a tinte neroverdi. In campo, infatti, vanno i ragazzi della Primavera, impegnati alle 13 contro il Milan in trasferta, ma anche tanto la squadra di Grosso che affronta, alle 15, il Brescia al Mapei Stadium quanto il Sassuolo Femminile, che incrocia la Roma al Ricci alle 12,30 nella gara di andata delle semifinali di Coppa Italia, traguardo finora mai raggiunto. Tornando all’evento in piazza, promosso dal Sassuolo Calcio con il patrocinio del Comune, vi hanno presenziato anche il sindaco Matteo Mesini e l’assessore all’attività e impiantistica sportiva Serena Lenzotti.Stefano Fogliani