Andrea Pinamonti: futuro incerto tra Genoa e Sassuolo, il calciomercato deciderà

La doppietta che ha segnato all’Atalanta gli ha permesso di raggiungere la doppia cifra – terza volta nelle ultime quattro stagioni – e il ragguardevole bottino di 50 gol nella massima serie. Detta come va detta, Andrea Pinamonti il suo l’ha fatto, adesso si tratta di vedere se il ‘suo’ lo farà il Genoa. Sì perché l’arciere di Cles, dall’agosto scorso in rossoblù, è ‘tecnicamente’ un giocatore del Sassuolo, che lo prelevò dall’Inter nell’estate del 2022 per la bellezza di 20 milioni – per lui contratto fino al 2027 – ottenendone, in due stagioni, 72 presenze e 17 gol, prima di cederlo, lo scorso agosto, proprio al Genoa. In prestito, però, ma oneroso e con diritto di riscatto: al Sassuolo 2 milioni per il prestito, mentre il diritto di riscatto è rimasto in capo al Genoa, per 14 milioni di euro, e si tratta di capire, adesso che la stagione della massima serie volge alla fine – il Genoa, già salvo anche grazie ai gol del ‘Pina’, chiude l’annata a Bologna, sabato alle 18 – che tipo di futuro il mercato scriverà per il centravanti.

"Cosa farà Pinamonti? La domanda va fatta al Genoa", ebbe a dire il direttore sportivo del Sassuolo Francesco Palmieri nel corso di un ‘Barba e capelli’ di qualche settimana fa, a confermare come le carte in mano, ad oggi, le abbiano proprio i rossoblu. Che riflettono, perché è vero che 14 milioni sono 14 milioni, ma è altrettanto vero che un terzo delle reti genoane della stagione (34) sono sue. Fonti vicine ai rossoblù parlano di un possibile accordo che pervaderebbe, per il ‘Pina’, allungamento del contratto fino al 2029 ed esercizio del diritto di riscatto, ma il ‘balletto’, attorno a Pinamonti – ingaggio da oltre 2 milioni di euro, fonte transfermarkt – è appena cominciato. Se il il Genoa non farà il primo passo, il secondo lo farà comunque il Sassuolo. Tenendolo in vista della sua dodicesima serie A o, i neroverdi avessero altri piani, mettendosi alla finestra: un acquirente, per un attaccante che ha i numeri del ‘Pina’, si trova…

Stefano Fogliani