Attenti a quei due. Pinamonti e Laurientè. Protagonisti inattesi

SASSUOLOViene in mente ‘attenti a quei due’. Perché se durante i lunghissimi mesi di mercato si è guardato soprattutto a loro, anche oggi che il mercato è chiuso – resta aperto in Turchia, giusto per la cronaca – è a loro che si continua a guardare. Anche perché, a occhio, oggi ci sono ma fino a ieri la loro permanenza era oggetto di discussione sistematica. Parliamo, va da sé, di Andrea Pinamonti e Armand Laurientè, possibili ‘uomini in più’ del Sassuolo che si affaccia al campionato, ma chissà quanto contenti di ricominciarlo in neroverde. Sono entrambi professionisti seri, quindi dal punto di vista della volontà e dell’impegno nessun dubbio, ci mancherebbe, ma è l’aspetto mentale il punto interrogativo che questa lunga estate mette su entrambi. Più su Laurientè – che il Sassuolo aveva già ceduto al Sunderland, salvo poi ritrovarselo di nuovo in organico a margine della mancata intesa tra la società inglese e il suo entourage – che sul centravanti scuola Inter, ma tant’è… E se resta vero che Pinamonti il suo l’ha ampiamente fatto, è altrettanto vero che a lungo, in estate, il suo agente ha parlato del suo assistito come di un partente certo: la sua permanenza, da questo punto di vista, diventa una variabile destinata forse a pesare, dal punto di vista mentale, su un attaccante, che vale la pena ricordarlo, al Sassuolo in A serve eccome, che la A la conosce e in A segna spesso e volentieri, come da statistiche che ne raccontano doppia cifra in tre delle ultime quattro stagioni. Quanto a Laurientè, il suo agosto è stato speculare a quello scorso – quando non era per nulla convinto di fare la B – e adesso che è rimasto, c’è da augurarsi che da qui a fine stagione il francese faccia quanto ha fatto, dopo la chiusura del mercato, la stagione scorsa.Stefano Fogliani