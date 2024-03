Ballardini non fa drammi: "Obiettivo raggiungibile"

Quando anche il Cagliari, vincendo, ha messo i neroverdi a 3 punti dalla zona salvezza, la partita di Verona era finita da un pezzo e Davide Ballardini (in foto) aveva già parlato. Per confermare innanzitutto come Berardi tanto vale dimenticarselo ("Sospetta lesione al tendine di Achille? Più che sospetta, direi") e ammettere che il Sassuolo, suo malgrado, la salvezza dovrà rincorrerla senza il suo uomo migliore. Lo vogliono uomo da missioni impossibili, il tecnico ravennate, e visto quel che si agita sotto il cielo neroverde l’impressione è che il ‘Balla’ ne abbia trovata, accettando la chiamata dei neroverdi, un’altra da portare a termine. Ne è consapevole, ovvio. "Siamo sempre stati in controllo della partita", dice il tecnico del Sassuolo, aggiungendo di non ricordare "situazioni molto pericolose create dal Verona". Vero: il gol che ha deciso il match il Sassuolo se lo è fatto da solo, ma ai suoi Ballardini rimprovera anche altro. "Ci sono state alcune occasioni importanti, ma non siamo stati così determinati e cattivi da concretizzare le azioni a nostro favore", spiega, lasciando intendere come il Sassuolo di oggi, per diventare il ‘suo’ Sassuolo, debba fare altri passi avanti dal punto di vista dell’attenzione e della concretezza. "Questa è una squadra che ha determinate caratteristiche, il mio compito è fare in modo di esaltarle", aggiunge Ballardini, richiamando quei temi e quelle necessità che diventeranno, immaginiamo, parte della ‘didattica’ che il neotecnico imporrà al gruppo nel corso della sua prima settimana ‘completa’. Quella che comincia oggi e accompagna i neroverdi al dentro-fuori di sabato pomeriggio, al Mapei Stadium, contro il Frosinone dell’ex Di Francesco. Contro i ciociari Ballardini spingerà un Sassuolo privo di quel Berardi il cui rientro doveva essere la prima tappa del percorso-salvezza. "Domenico è un giocatore si straordinaria importanza, ma credo che la squadra possa farcela anche senza di lui a raggiungere l’obiettivo. Il gruppo – la chiosa – ha tutte le qualità che servono per giocarsela fino alla fine". Smettesse tra l’altro di farsi gol da solo, il sottinteso, sarebbe anche un pezzo avanti…

Stefano Fogliani