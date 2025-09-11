Berardi ritrova la Lazio. La sua ’seconda’ vittima

Acquista il giornale
La bandiera in carriera ha segnato di più soltanto alla Sampdoria. Sabato alle 17 il ’Memorial Mariani’, torneo dedicato all’ex punta e dirigente. .

di STEFANO FOGLIANI
11 settembre 2025
di Stefano FoglianiSASSUOLOIl Sassuolo che cerca, contro la Lazio, i primi punti stagionali coltiva una piccola, ma significativa certezza, in Domenico Berardi (foto). E non solo perché l’attaccante calabrese è uno dei dei neroverdi andati in gol fin qua in campionato – l’altro è Pinamonti – quanto perché il fantasista neroverde con la Lazio ha un ‘suo’ feeling, espresso in numeri di eccellenza. Che dicono che Berardinho ha nei biancolelesti una delle sue vittime preferite, e che contro la squadra capitolina segna spesso e volentieri. Detto che Berardi ha segnato praticamente a tutti nelle sue dodici stagioni giocate tra A e B, resta infatti da aggiungere come contro qualche squadra sia abituato ad esaltarsi. E la Lazio è tra queste, seconda vittima ‘preferita’ del numero 10 del Sassuolo. La prima è la Sampdoria, cui il nostro ha segnato 12 gol (tra i quali quelli della sua prima tripletta in A) in 16 partite, ma dietro c’è proprio la Lazio, che prevale di un’incollatura su Milan e Fiorentina, contro le quali Berardi ha segnato di più giocando tuttavia anche più gare. Ai biancocelesti Berardi ha segnato 9 volte su 16 gare, mentre i 10 gol segnati a Fiorentina e Milan sono ‘figli’, rispettivamente, di 18 e 20 incroci. Analizzando lo score si scopre anche sia che Berardi ha segnato più all’Olimpico (5) che non al Mapei Stadium (2), ma siamo ai dettagli, e se vogliamo cercare un possibile ‘man of the match’ in vista di domenica vale puntare su di lui. E sui grandi numeri dell’attaccante calabrese.

Mariani. Si celebra, sabato dalle 17, il ‘Memorial Giorgio Mariani’, il torneo dedicato alla memoria dell’ex attaccante e dirigente neroverde promosso dalla sezione sassolese dell’associazione ‘Veterani dello Sport’ con il patrocinio del Comune di Sassuolo. Teatro dell’evento lo ‘Zanti’ di San Michele, che ospita una gara tra ‘veterani’ e ‘amici di Giorgio mariani’ che prelude alla cena al ’San Miguel’, il ristorante attiguo al centro sportivo situato sulle colline sassolesi.

Sassuolo

