Berardi ritrova la Lazio. La sua ’seconda’ vittima

di Stefano FoglianiSASSUOLOIl Sassuolo che cerca, contro la Lazio, i primi punti stagionali coltiva una piccola, ma significativa certezza, in Domenico Berardi (foto). E non solo perché l’attaccante calabrese è uno dei dei neroverdi andati in gol fin qua in campionato – l’altro è Pinamonti – quanto perché il fantasista neroverde con la Lazio ha un ‘suo’ feeling, espresso in numeri di eccellenza. Che dicono che Berardinho ha nei biancolelesti una delle sue vittime preferite, e che contro la squadra capitolina segna spesso e volentieri. Detto che Berardi ha segnato praticamente a tutti nelle sue dodici stagioni giocate tra A e B, resta infatti da aggiungere come contro qualche squadra sia abituato ad esaltarsi. E la Lazio è tra queste, seconda vittima ‘preferita’ del numero 10 del Sassuolo. La prima è la Sampdoria, cui il nostro ha segnato 12 gol (tra i quali quelli della sua prima tripletta in A) in 16 partite, ma dietro c’è proprio la Lazio, che prevale di un’incollatura su Milan e Fiorentina, contro le quali Berardi ha segnato di più giocando tuttavia anche più gare. Ai biancocelesti Berardi ha segnato 9 volte su 16 gare, mentre i 10 gol segnati a Fiorentina e Milan sono ‘figli’, rispettivamente, di 18 e 20 incroci. Analizzando lo score si scopre anche sia che Berardi ha segnato più all’Olimpico (5) che non al Mapei Stadium (2), ma siamo ai dettagli, e se vogliamo cercare un possibile ‘man of the match’ in vista di domenica vale puntare su di lui. E sui grandi numeri dell’attaccante calabrese.

Mariani. Si celebra, sabato dalle 17, il ‘Memorial Giorgio Mariani’, il torneo dedicato alla memoria dell’ex attaccante e dirigente neroverde promosso dalla sezione sassolese dell’associazione ‘Veterani dello Sport’ con il patrocinio del Comune di Sassuolo. Teatro dell’evento lo ‘Zanti’ di San Michele, che ospita una gara tra ‘veterani’ e ‘amici di Giorgio mariani’ che prelude alla cena al ’San Miguel’, il ristorante attiguo al centro sportivo situato sulle colline sassolesi.