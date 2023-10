Boloca, ecco la prima perla: "Un premio per l’impegno"

di Stefano Fogliani

SASSUOLO

Quella che lui ha definito "un’emozione unica" è, in realtà, "un premio per il tanto che sta facendo". Come si racconta il primo gol in serie A di uno che segna di rado, nel senso che in carriera, dal 2017 ag oggi, di gol ne ha fatti otto in 126 presenze dalla D alla massima serie? Con le parole di Daniel Boloca (nella foto mentre esulta con Erlic contro il Bologna), le prime, e con quelle di Alessio Dionisi, tecnico neroverde: nelle prime come nelle altre c’è un piacevole stupore e, perché no, anche l’idea di essere sulla strada giusta.

Quella intrapresa dal centrocampista italo-rumeno, fin qua il ‘nuovo’, tra i tanti ‘nuovi’ arrivati questa estate a Sassuolo, che ha giocato e convinto di più. E quella intrapresa anche dal tecnico toscano che, sarà che anche lui come Boloca ha fatto parecchia gavetta in D prima di arrivare al calcio dei grandi, a questo centrocampista arrivato dal Frosinone ha consegnato da subito le chiavi del centrocampo.

Lui, nel senso di Boloca, ha saltato la prima gara di campionato – ma non era al top – e poi non è più uscito di squadra. Nove gare su nove, tutte da titolare, (quasi) tutte sopra la sufficienza: non male per un deb che contro il Bologna si è tolto anche la soddisfazione di segnare un gol, tra l’altro parecchio pesante. Già: perché senza il suo destro a superare Skorupski in casa neroverde si sarebbe già aperta la crisi e invece… Invece la prima rete in A di Boloca diventa, in un certo senso, un’ipoteca sul futuro di un Sassuolo che, dice il centrocampista, "deve ancora trovare la continuità giusta". Intanto, però, si tiene stretto il suo gioiellino in grado, finora, di non far rimpiangere la partenza di Lopez e, visto che si è scoperto anche ‘bomber’, nemmeno quella di Frattesi. Lui si schermisce ("per il gol devo ringraziare i compagni e Toljan, che mi ha fatto l’assist") e dice che deve crescere ancora, ma intanto è già cresciuto, e parecchio.

Tre anni fa giocava in D, nel Fossano, poi è cresciuto esponenzialmente nel Frosinone, agli ordini di Nesta e Grosso, ma la serie A sembrava era un’altra realtà. Dentro al quale il centrocampista neroverde si è inserito, invece, alla perfezione, mettendo anche il suo primo timbro su un tabellino ma senza tenersi, per incorniciarla, la maglia con cui ha segnato. Quella, infatti, l’ha scambiata con Ravaglia, secondo portiere del Bologna ma, fino ad un anno fa, compagno di squadra di Boloca a Frosinone.