Calcio Femminile. Le neroverdi battute dalla Viola. Il gol di Beccari arriva troppo tardi

sassuolo

1

fiorentina

2

SASSUOLO: Durand; Orsi, Filangeri, Pleidrup, Philtjens (42’ s.t. Monterubbiano); Jane (20’ s.t. Sabatino), Missipo, Pondini (35’ s.t. Brignoli); Beccari, Kullashi (35’ s.t. Santoro), Clelland. All. Piovani (Kresche, Passeri, Sabatino, Mella, Brignoli, Prugna, Santoro, Sciabica)

FIORENTINA: Schroffenegger; Erzen (39’ s.t. Zanoli), Agard, Georgieva, Faerge; Severini, Parisi, Catena; Mijatovic (188 s.t. Kajan), Longo (18’ s.t. Hammarlund), Boquete. All. De La Fuente (Hammarlund, Kajan, Lundin, Jóhannsdóttir, Spinelli, Zanoli, Baldi, Russo, Toniolo)

Arbitro: Sacchi di Macerata (Singh, Bracaccini, q.u. Jusufoski)

Note: ammonite Pleidrup, Boquete, Filangeri

Reti: 7’ e 28’ s.t. Catena, 40’ s.t. Beccari

Resta all’asciutto il Sassuolo, che dà strada alla Fiorentina e resta settimo in classifica. La Viola, favorita alla vigilia complice classifica di gran lunga migliore di quella delle neroverdi, dà corso al pronostico con la doppietta di Catena, che porta le ospiti oltre le difficoltà del primo tempo. Fino all’intervallo, infatti, è il Sassuolo che recrimina sulla traversa colta da Clelland e su frazione giovata alla pari, ma la ripersa spinge le ospiti.

Segna Catena in avvio di secondi 45’, raddoppia alla mezz’ora e se il Sassuolo la riapre, con la rete di Beccati, la Viola tiene rispetto al serrate finale della squadra di Piovani e va. Per il Sassuolo, bicchiere mezzo vuoto, e prossimo impegno domenica alle 12,30, a Pomigliano. Le campane hanno cinque punti e sono terz’ultime: per passare un Natale sereno le ragazze di Piovani sanno già cosa devono fare.