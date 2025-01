Calcio femminile. Le ragazze di Rossi fanno visita al Como

Pranzo sul lago, per il Sassuolo Femminile di Gian Loris Rossi (foto), che oggi alle 12,30 scende in campo contro il Como, e pazienza se si gioca a Seregno. Contano, per il Sassuolo, soprattutto i punti, e quelli cercheranno le neroverdi, reduci da un ottimo pareggio contro la Fiorentina. Il Como è quinto in classifica, il Sassuolo settimo ma i punti che dividono le due squadre sono ben nove. "Giocare con una tra le prime cinque in classifica è sempre una sfida stimolante: andremo in campo – ha detto alla vigilia il tecnico neroverde Gian Loris Rossi – con l’obiettivo di portare a casa i tre punti: sappiamo che possono soffrire le nostre ripartenze e punteremo su quelle, cercando di lavorare al meglio in fase difensiva".