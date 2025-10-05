Calcio Femminile. Le ragazze di Spugna partono col piede giusto. Fermata sul pari la corazzata Juventus

sassuolo

0

juventus

0

SASSUOLO: Durand, Caiazzo, Doms, Brustia, Ndoutou Eboa Missi, Dhont, Hagemann (44’ s.t. Perselli), Nash, De Rita, Clelland (26’ s.t. Sabatino), Ndjoah Eto (38’ s.t. Santoro). All. Spugna (Benz, De Bona, Phil Tjens, Fercocq, Filis, Greve Chaib, Galabadaarachchi, Venturelli, Poje Mihelic)

JUVENTUS: De Jong, Kullberg, Calligaris, Cascarino (34’ s.t. Harviken), Thomas (15’ s.t. Stolen Godo), Brighton, Rosucci (29’ s.t. Walti), Krumbiegel, Libran (15’ s.t. Bonansea), Cambiaghi, Beccari (29’ s.t. Vangsgaard. All. Canzi (Peyraud-Magnin, Carbonell, Schatzer, Girelli, Salvai, Pinto, Lenzini)

Arbitro: Palmieri di Brindisi

Due legni per la Juventus (Krumbiegel nel primo tempo e Beccari nella ripresa) e un rigore chiesto da Canzi al FVS che Palmieri non concede. E occasioni, nel finale, per Vangsgaard e, dentro un recupero infinito, per Brighton e Cambiaghi.

Ma anche una gara gagliarda del Sassuolo Femminile, che comincia la sua nona stagione in serie A imponendo lo 0-0 alle campionesse d’Italia e non rinuncia a giocarsi le sue canche strappando loro un punto che fa classifica e morale. Serviva fare quadrato, alle neroverdi di Spugna, e lo hanno fatto eccome: gestendo un primo tempo tutto sommato equilibrato e resistendo, nella ripresa, quando le bianconere hanno alzato i giri. Bene così, insomma.