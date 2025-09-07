Calcio femminile. Serie A Women’s Cup, la seconda giornata. Alle 17.30 il match contro la Ternana al Ricci

SASSUOLOTorna in campo il Sassuolo Femminile per la seconda giornata della ‘Serie A Women’s Cup’ in programma allo stadio Ricci oggi pomeriggio alle 17.30.

La manifestazione, ‘antipasto’ del massimo campionato che vedrà le neroverdi debuttare in casa, contro la Juventus, il prossimo 4 ottobre, vede il Sassuolo Femminile inserito nel girone C insieme a Roma, Milan e, appunto, Ternana Women.

La formula prevede tre giorni da quattro squadre ciascune con final four cui accedono la prime classificate e la migliore seconda. Le neroverdi hanno già battuto il Milan e comandano la classifica a 3 punti proprio in coabitazione con le giallorosse.

"Ci aspetta una partita diversa rispetto a quella con il Milan. Mi auguro che riusciremo a controllare maggiormente il gioco attraverso un buon possesso palla e molto dipenderà anche da quanto ce lo permetterà la Ternana.

"Quella con la Ternana – le dichiarazioni dell’allenatore neroverde Alessandro Spugna alla vigilia – è una partita dal risultato già significativo, vincerla ci permetterebbe di arrivare all’ultima giornata a giocarci la qualificazione".