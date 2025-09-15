Acquista il giornale
Calcio Femminile. Troppa Roma per le neroverdi. Women’s Cup, niente final four

di STEFANO FOGLIANI
15 settembre 2025
roma

3

sassuolo

0

ROMA: Lukášová, Di Guglielmo (21’ s.t. Bergamaschi), Heatley, Kuhl, Corelli (21’ s.t. Pilgrim), Greggi, Pante (37’ s.t. Haavi), Thogersen, Rieke (26’ s.t. Pandini), Babajide (1’ s.t. Galli), Van Diemen. All. Rossettini (Baldi, Mazzocchi, Veje, Valdezate, Giugliano, Oladipo, Cherubini)

SASSUOLO: Durand, Nash, Caiazzo, Philtjens (1’ s.t. De Rita), Brustia, Missipo, Doms (34’ s.t. Galabadaarachchi), Poje Mihelic (1’ s.t. Perselli), Skupien, Clelland (43’ s.t. Hagemann), Eto (10’ s.t. Dhont). All. Spugna (Benz, De Bona, Fercocq, Sabatino, Filis, Venturelli, Girotto)

Reti: 21’ p.t. Babajide, 50’ p.t. Greggi, 42’ s.t. Pilgrim

Note: ammonita Missipo

Arbitro: Nigro di Prato (Linari, De Vito, q.u. Gallorini)

Si ferma al ‘Tre Fontane’ di Roma la corsa del Sassuolo Femminile in ‘Serie A Women’s Cup’. Niente final four per le neroverdi, cui sarebbe servita una vittoria. In gol a metà primo tempo con Babajide, le padrone di casa hanno trovato il raddoppio nel recupero del primo tempo. Nella ripresa la Roma ha soprattutto gestito, trovando anche il tris nel finale.

© Riproduzione riservata

