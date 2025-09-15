Calcio Femminile. Troppa Roma per le neroverdi. Women’s Cup, niente final four
roma 3 sassuolo 0 ROMA: Lukášová, Di Guglielmo (21’ s.t. Bergamaschi), Heatley, Kuhl, Corelli (21’ s.t. Pilgrim), Greggi, Pante (37’ s.t. Haavi), Thogersen, Rieke...
ROMA: Lukášová, Di Guglielmo (21’ s.t. Bergamaschi), Heatley, Kuhl, Corelli (21’ s.t. Pilgrim), Greggi, Pante (37’ s.t. Haavi), Thogersen, Rieke (26’ s.t. Pandini), Babajide (1’ s.t. Galli), Van Diemen. All. Rossettini (Baldi, Mazzocchi, Veje, Valdezate, Giugliano, Oladipo, Cherubini)
SASSUOLO: Durand, Nash, Caiazzo, Philtjens (1’ s.t. De Rita), Brustia, Missipo, Doms (34’ s.t. Galabadaarachchi), Poje Mihelic (1’ s.t. Perselli), Skupien, Clelland (43’ s.t. Hagemann), Eto (10’ s.t. Dhont). All. Spugna (Benz, De Bona, Fercocq, Sabatino, Filis, Venturelli, Girotto)
Reti: 21’ p.t. Babajide, 50’ p.t. Greggi, 42’ s.t. Pilgrim
Note: ammonita Missipo
Arbitro: Nigro di Prato (Linari, De Vito, q.u. Gallorini)
Si ferma al ‘Tre Fontane’ di Roma la corsa del Sassuolo Femminile in ‘Serie A Women’s Cup’. Niente final four per le neroverdi, cui sarebbe servita una vittoria. In gol a metà primo tempo con Babajide, le padrone di casa hanno trovato il raddoppio nel recupero del primo tempo. Nella ripresa la Roma ha soprattutto gestito, trovando anche il tris nel finale.
