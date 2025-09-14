Calcio Femminile, Women’s Cup. Spugna affronta la ’sua’ Roma: "È una partita da dentro o fuori»

È il primo crocevia della stagione, per il Sassuolo Femminile. Oggi al ‘Tre Fontane’ di Roma l’altra metà del cielo neroverde si gioca l’accesso alla seconda fase della Serie A Women’s Cup. Dopo la vittoria contro il Milan e il pareggio con la Ternana, le neroverdi sono attese dalla sfida con la Roma, capolista del raggruppamento a punteggio pieno con due vittorie nelle prime due giornate, mentre il Sassuolo di punti ne ha 4. E non basteranno a qualificarsi come migliore seconda, facendo della partita di oggi, dice l’allenatore del Sassuolo Femminile Alessandro Spugna (in foto) "una partita da dentro o fuori". Si gioca oggi alle 15 (diretta su SkySport e Now) e per Spugna è la prima da ex contro le giallorosse. Per le nostalgie, tuttavia, non c’è spazio. "Ci giochiamo tutto in un’unica gara, e il destino ha voluto che fosse proprio contro la Roma. Affrontiamo – aggiunge il mister – un avversario forte, e sul suo campo. Dobbiamo fare una partita con determinazione e intelligenza. Questa competizione ci ha dato la possibilità di avvicinarci al campionato ed è un aspetto molto positivo".