Calcio Serie A. Il Sassuolo cambia pelle nel derby con il Bologna

SASSUOLO

Non meno di quattro, forse anche di più, cambi in vista del derby di sabato. E se ci si augura il Sassuolo anti-Bologna possa essere, a livello di attenzione e determinazione, quanto di più distante possibile da quello che ha dato strada alla Lazio, appare quantomeno probabile che l’undici neroverde possa essere parecchio diverso anche nei protagonisti. Le insoddisfacenti risposte fornite da Tressoldi (ma anche da Pedersen e Racic) schiudono infatti le porte del rientro dal 1’ di Erlic (foto), Vina e Thorstvedt, utilizzati solo nella seconda metà di Sassuolo-Lazio, e non meno remota sembra essere l’ipotesi di un rientro di Bajrami sulla trequarti, del quale farebbe le spese Castillejo. Intoccabili, anche per carenza di altrenative, Berardi, Pinamonti e Laurientè in attacco, come del resto Boloca a centrocampo, il resto è comunque in divenire, anche alla luce di una situazione-infortuni relativamente fluida. Sono infatti tuttora oggetto di valutazione Henrique, Viti e Obiang, ma sul loro recupero non filtra particolare ottimismo. Discorso diverso per il portiere Alessio Cragno, che dopo il ‘pit stop’ di sabato e non ancora al 100%, dovrebbe comunque andare in panchina. Nel frattempo Giovanni Carnevali, interpellato per l’ennesima volta sul futuro di Berardi, non ha aggiunto nulla a quanto si sa, spiegando che il giocatore, adesso, "deve pensare a fare quel che sta facendo: bene". I neroverdi di oggi, del resto, hanno altri problemi e per pensare al mercato il tempo non manca.

s.f.