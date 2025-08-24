Calciomercato. Mulattieri saluta dopo due stagioni. Lo aspetta il Deportivo La Coruna

Vicinissimo all’addio Samuele Mulattieri. Il centravanti scuola Inter, 9 gol la scorsa stagione, è a un passo del Deportivo La Coruna, glorioso club spagnolo che milita in Seconda Divisione e per risalire in Liga chiede aiuto a quello che, di fatto, è uno specialista. Degli ultimi due campionati di B che ha giocato in Italia, infatti, l’attaccante ne ha vinti due (a Frosinone, nel 2022/23, a Sassuolo la stagione scorsa) inframmezzando il doppio colpo con la stagione che lo ha visto debuttare in A, sempre con il Sassuolo. Prestito con diritto di riscatto la formula con cui Mulattieri si appresta – oggi l’ufficialità – a lasciare l’Italia per la seconda volta in carriera. In curriculum, Mulattieri ha infatti anche una stagione in Olanda, nel Volendam, nel 2020/21. E per lui che esce, ma qui si parla di mediana e non di attacco, il Sassuolo sarebbe ai dettagli per aggiungere alla rosa Nemanja Matic, che arriva da svincolato dal Lione: per il centrocampista serbo, classe 1988, un anno di contratto con opzione sul secondo.

s.f.