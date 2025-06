CALCIOMERCATO. Portieri, tra le voci spunta anche Klinsmann. Ma col Cesena si può parlare di Berti e Russo

Le porte, in casa neroverde, cominceranno a girare solo tra un po’, ma è noto che mentre si allontana il riscatto di Moldovan – il portiere rumeno tornerà all’Atletico Madrid – e si avvicina il rientro di Turati – chissà se per restare – da Cesena rimbalzano voci di un interessamento dei neroverdi per Jonathan Klinsmann (nella foto), 28enne portiere statunitense che ha difesa in stagione la porta romagnola. Piace a Torino e Venezia, che fin qua si sono limitati a sondarlo, e piace al Sassuolo, che avrebbe anche abbozzato – stando sempre ai si dice – un’offerta non sufficiente, tuttavia, a interessare la società bianconera, che valuta l’estremo difensore più di due milioni, rispetto ai quali i neroverdi sarebbero stati ragionevolmente al di sotto, chiedendo ai romagnoli informazioni anche su Tommaso Berti, centrocampista classe 2004 appetito anche da Udinese, Parma e Lecce. Anche in questo caso, il Cesena chiede un paio di milioni, contropartita comunque contendibile. Con un ticket romagnolo, a occhio, il Sassuolo mette le mani su entrambi, se li vuole. Inserendo magari nel discorso quel Flavio Russo che a Cesena ha giocato la seconda metà della stagione e aggiugendovi qualche esubero non più funzionale alla massima serie che aspetta i neroverdi.

s.f.