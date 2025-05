Campagnola trionfa nella finale playoff contro la Sanmichelese

sanmichelese

0

campagnola

2

SANMICHELESE: Schiuma, Costa, Merli, Baisi, Tardini (31’ s.t. Notari), Farina, Alicchi, Spezzani, Paddis, Manzini, Frimpong. All. Azzurro (Paganelli, Casini, Doku, Ferrari, Rafrari, Gorzanelli, Solla, Palladini)

CAMPAGNOLA: Vlas, Cavicchioli, Marzi, Previato, Parisi, Vezzani, Camillo (13’ s.t. Consiglio), Barilli (41’ s.t. Jocic), Carlucci (43’ p.t. Montanari), Rivi, Ricciotti (44’ s.t. Mora). All. Vincenzi (Vioni, Fontanesi, Pedrazzoli, Chakir, Vetere)

Arbitro: Clemente di Ravenna (Marasco, Spada)

Reti: 25’ s.t. Barilli, 30’ s.t. Carlucci Note: ammoniti Carlucci, Camillo, Mora

Il Campagnola interpreta meglio le fasi-chiave del match, le capitalizza segnando e vince. La Sanmichelese, invece, pur non demeritando ‘stecca’ quando non poteva permettersi di sbagliare e perde. Il calcio ha regole semplici – chi segna vince, chi non segna no – che diventano ancora più semplici quando sono appese ad una partita ‘secca’ coma la finale playoff andata in scena allo Zanti. La sintesi? La Sanmichelese, che la sua partita l’ha fatta, e bene, per due terzi di match, giocando a tratti anche meglio del Campagnola, non è riuscita a concretizzare la supremazia espressa nel primo tempo. E non li ha ‘visti arrivare’, i reggiani. Che invece nella ripresa sono arrivati eccome, spaccando la gara con due reti nel giro di pochi minuti e facendo giustizia di qualche sofferenza di troppo partita al cospetto dei sassolesi nella prima frazione di gioco. Quando i locali hanno fatto di più e meglio degli ospiti, senza trovare tuttavia – occasioni per Peddis in avvio, per Alicchi alla mezzora – l’acuto che li avrebbe probabilmente messi al sicuro.

A gara in bilico il Campagnola – fin lì ragionevolmente sulle sue – ha tuttavia trovato la forza per spostare verso di sé l’inerzia della gara: ha alzato il baricentro ed è passato all’incasso trovando negli inserimenti di Barilli e Carlucci il grimaldello per aprire una partita che la Sanmichelese aveva fin lì tenuto chiusa, ben stretta e compatta attorno ad un’organizzazione che aveva sempre tenuto gli ospiti, e possibili guai, lontani dalla porta di Schiuma. Spalancatasi tuttavia poco dopo il secondo cooling break, sull’incursione con cui Barilli ha, di fatto, deciso il match superando Schiuma in uscita. La rete, pesantissima, ha tagliato le gambe ai sassolesi la cui linea difensiva, fin lì impermeabile, ha dato strada, poco dopo, anche a Carlucci per uno 0-2 che punisce i sassolesi oltre i loro demeriti. E li consegna alla lotteria dei ripescaggi – ci sono, oggi, cinque posti, la Sanmichlese è sesta in griglia e deve aspettare, e sperare, si liberi un posto - mentre scatena la festa del Campagnola. I reggiani devono, in teoria, ancora passare dalla fase finale regionale, ma in pratica per loro l’Eccellenza è ad un passo. Come da maglia celebrativa esibita nel dopogara.

Stefano Fogliani