Como-Sassuolo, Coppa e solidarietà. Grosso: "Pronti a una gara difficile"

di Stefano Fogliani

SASSUOLO

Annuncia ampio turnover, Fabio Grosso, ma la circostanza non rileva ai fini di quanto l’allenatore chiede al ‘suo’ Sassuolo. Impegnato questa sera – ore 21, diretta su Italia 1 – a Como per i sedicesimi di Coppa Italia. Ovvero "fare la partita giusta e provare a passare il turno. Ci aspetta un avversario forte, noi arriviamo da una partita contro l’Inter che ci ha detto tanto di positivo ma ci ha anche fatto spendere molto". Così, dice Grosso, cambieranno gli interpreti, ma le aspettative legate alla gara di stasera restano quelle che devono, ovvero "fare il meglio possibile: cercherò di mettere in campo i giocatori che stanno meglio e che possono affrontare nel modo giusto questa gara, dalla quale mi aspetto le difficoltà del caso. Ma mi aspetto anche che la mia squadra sappia reagire nel modo giusto". Fabregas rivoluziona il Como, Grosso farà altrettanto, insomma, e del resto la Coppa Italia conta, ma vuoi mettere il campionato? Così, mentre ieri una delegazione della prima squadra neroverde è stata ospite – insieme alla squadra femminile – dello stand Mapei al Cersaie (in foto), la gara di stasera servirà soprattutto a mettere minuti nelle gambe a chi ne ha avuto meno finora, e magari a dare il ritmo partita a chi – l’ingresso di Thorsvedt a gara in corso è più di un’ipotesi, il debutto di Candè dal 1’ anche – ancora non ce l’ha. E, perché, no, anche e soprattutto a dare modo a chi ha avuto poca ‘visibilità’ fin qua di ritagliarsi uno spazio non banale dentro un match tanto difficile da affrontare per il Sassuolo quanto complicato da decifrare alla vigilia. La Coppa Italia, da questo punto di vista, è infatti una parentesi, e tale resta, dentro una fase particolarmente intensa del campionato, ma a fare brutta figura non ci sta nessuno, e i cinque cambi possono comunque ridisegnare il match in qualsiasi momento. Il Como, tra l’altro, ha già fatto sapere che donerà l’incasso del match per sostenere le tante comunità colpite dal nubifragio di lunedì, e altrettanto faranno i neroverdi, destinando la propria quota d’incasso a sostegno del territorio comasco. ‘La società, la famiglia Squinzi, il Presidente Carlo Rossi e l’Amministratore Delegato Giovanni Carnevali – si legge sul sito del Sassuolo - esprimono la propria vicinanza e solidarietà alla città di Como e alla sua comunità’.

COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Goldaniga, Diego Carlos, Moreno; Da Cunha, Caqueret; Addai, Baturina, Rodriguez; Douvikas SASSUOLO (4-3-3): 13 Turati; 25 Coulibaly, 19 Romagna, 5 Candé, 15 Pieragnolo; 44 Iannoni, 11 Boloca, 35 Lipani; 7 Volpato, 9 Cheddira, 20 Fadera.