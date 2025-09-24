Turnover fatale, Sassuolo travolto da tre goal a Como: Coppa Italia da incubo

Modena, 24 settembre 2025 – Grosso fa turnover, come annunciato, Fabregas il turnover, invece, lo limita. E il gap, già scritto dalle prime giornate di campionato tra il Como, 7 punti e ottavo in classifica, e il Sassuolo, 4 punti in meno e 14mo, si allarga. A dismisura. La differenza è qui, ma non solo: morale? I neroverdi salutano la Coppa Italia, il Como si prende gli ottavi, dove troverà la Fiorentina.

Tutto qua, a ben vedere, un inedito Como-Sassuolo – primo incrocio di sempre, quello di ieri al Sinigaglia tra le due squadre – la cui inerzia ‘piega’ dalla parte della squadra di Fabregas da subito. Basta, ai lombardi, un avvio con pressing altissimo che ‘asfissia’ Pieragnolo: il suo errore in uscita arma la ripartenza comasca, che Rodriguez trasforma nell’uno a zero dopo 90’’. Per rimediare ci sarebbe anche il tempo, ma il problema del Sassuolo, più volenteroso che organizzato, ma sempre timido suo malgrado, è proprio il Como. Che palleggia e fraseggia, sempre dominante, tenendo palla. E quando la muove evidenza imbarazzi soprattutto sugli esterni, dove Rodriguez e Addai tengono in costante apprensione Coulibably e Pieragnolo. Così, dopo avere sfiorato il raddoppio con Da Cunha e Posch, i padroni di casa lo trovano con una zuccata di Douvikas che sa parecchio, anche se siamo ad un terzo di match, di sipario che cala sul match. Il Sassuolo da’ l’idea di non essere in grado di strapparlo, il sipario – unico acuto un piazzato di Volpato che esce di poco, ma primo tiro nello specchio al 67’ – e quel che segue conferma l’assunto. Il tris del Como – ancora Rodriguez, altro errore in uscita dei neroverdi – arriva prima dell’intervallo e consegna la ripresa all’accademia, senza tuttavia cambiare lo spartito.

Il Como cerca altri gol, il Sassuolo una versione (possibilmente) migliore di se stesso. Non si vedono i primi, però, e non si vede la seconda – ma il Sassuolo dei secondi 45’ limita danni e passivo e si rivede Skjellerup, che entra nel finale dopo sette mesi di stop – e il poco che resta restituisce il Sassuolo al campionato. E al lunch-match di domenica, al Mapei Stadium, contro l’Udinese. Piuttosto che sbagliare quello, meglio aver sbagliato ieri sera: la Coppa Italia, infatti, sarà anche una bella ‘vetrina’, anche per le neopromosse, ma il Sassuolo, con tutto il rispetto, ha ben altro a cui pensare, da domenica in avanti.

Il tabellino

COMO 3

SASSUOLO 0

COMO (4-2-3-1): Butez; Posch (1’ s.t. Vojvoda), Goldaniga, Kempf, Moreno; Da Cunha, Caqueret; Addai (32’ s.t. Bonsignori), Baturina (39’ s.t. Cerri), Rodriguez (1’ s.t. Khun); Douvikas (1’ s.t. Morata). All. Fabregas (Vigorito, Cavlina, Valle, Sergi Roberto, Paz, Ramon, Perrone, Smolcic, Diego Carlos, Papaccioli)

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Coulibaly, Romagna, Candé, Pieragnolo (25’ s.t. Walukiewicz); Iannoni, Boloca, Lipani (35’ s.t. Skjellerup); Volpato (25’ s.t. Thorstvedt), Cheddira (25’ s.t. Moro), Fadera (25’ s.t. Pierini). All. Grosso (Satalino, Zacchi, Doig, Odenthal, Vranckx, Muharemovic, Koné)

Arbitro: Turrini di Firenze (Rossi, Luciani, q.u. Colombo)

Marcatori: 2’ e 41’ p.t. Rodriguez, 24’ p.t. Douvikas

Note: ammoniti Baturina, Candè, Pieragnolo, rec. 1’ e 3’