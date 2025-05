COPPA ITALIA. Definito il tabellone: c’è il Torino per i gialloblù. Per i neroverdi il Catanzaro ospite al Mapei

Inizia poco a poco a delinearsi la stagione 2025/26 del calcio italiano e, in attesa di sapere quali saranno gli organici delle tre categorie professionistiche, quando saranno completati i playoff di B e si sarà definito il caso che coinvolge il Brescia, la Lega di Serie A ha comunicato ieri il tabellone della Coppa Italia Frecciarossa per la prossima stagione. A dare il via alla primissima fase della competizione saranno le tre squadre promosse direttamente in Serie B, la vincitrice dei playoff di Serie C e le seconde classificate dei tre gironi della terza serie. A completare il quadro ci sarà anche il Rimini, vincitore della Coppa Italia di Serie C 2024/25. Le quattro squadre che supereranno il turno preliminare accederanno ai trentaduesimi di finale, Qui entrano in gioco tutte le squadre di Serie B.

Il Sassuolo, dopo la promozione, tornerà in Serie A, ma avendo disputato lo scorso campionato cadetto partirà appunto dai trentaduesimi di finale, che si disputeranno nella settimana di Ferragosto (le date non sono ancora state definite con precisione): sarà il Catanzaro l’avversario della squadra di Grosso, che giocherà la sfida a eliminazione diretta in gara unica in casa, al Mapei Stadium.

Il Modena, invece, avrà un avversario sulla carta più ostico: i gialloblù sono stati infatti abbinati al Torino, che affronteranno in trasferta allo stadio Olimpico-Grande Torino, verosimilmente tra il 10 e l’11 agosto.