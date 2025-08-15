Coppa Italia, inizia bene il Sassuolo: decisivo il gol di Doig contro il Catanzaro

Modena, 15 agosto 2025 – Comincia la sua stagione ‘ufficiale’ prendendosi i 16mi di Coppa Italia, il Sassuolo. Alla squadra di Grosso, per andare oltre il Catanzaro, basta una magia di Berardi – alla 400ma presenza in neroverde – che alla mezzora imbecca Doig, bravo a battere Pigliacelli con una volèè di sinistro. E le basta una partita disciplinata dal punto di vista difensivo per correre sì qualche rischio – i calabresi centrano un palo all’ora di gioco con Pontisso – ma anche per gestire per ampi tratti una partita che ha visto i padroni di casa pericolosi anche con Laurientè, Fadera, Berardi, Volpato e ancora con Doig. La sintesi? Il Catanzaro non demerita ma il Sassuolo fa di più e meglio: con la Coppa l’appuntamento è il prossimo 24 settembre (contro la vincente di Como-Sudtirol) mentre sabato prossimo è già campionato, con il Napoli di scena al Mapei Stadium.

Il tabellino

Sassuolo 1

Catanzaro 0

Sassuolo (4-3-3): Turati: Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Koné (39’ s.t. Iannoni), Boloca (23’ s.t. Lipani), Ghion (15’ s.t. Pinamonti); Berardi, Laurienté (23’ s.t. Pierini), Fadera (15’ s.t. Volpato). All. Grosso (Satalino, Zacchi, Muric, Candè, Mulattieri, Pieragnolo, Paz, Idzes, Moro, Alvarez)

Catanzaro (4-4-2): Pigliacelli; Antonini, Di Chiara (38’ s.t. Favasuli), Brighenti (38’ s.t. Bettella), Pontisso; Liberali (12’ s.t. D’Alessandro), Rispoli, Frosinini, Nuamah (46’ s.t. Buso); Petriccione (12’ s.t. Pittarello), Iemmello. All. Aquilani. (Marietta, Borrelli, Bashi, Volpe, Biasci, Alesi, Paura, Seha, Cisse)

Arbitro: Turrini di Firenze (Catallo, Monaco, q.u. Sacchi)

Marcatori: 32’ p.t. Doig