Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Calcio
  3. Sassuolo
  4. Coppa Italia, inizia bene il Sassuolo: decisivo il gol di Doig contro il Catanzaro

Coppa Italia, inizia bene il Sassuolo: decisivo il gol di Doig contro il Catanzaro

L’appuntamento ora è per il 24 settembre (contro la vincente di Como-Sudtirol) mentre sabato prossimo è già campionato, con il Napoli di scena al Mapei Stadium

di STEFANO FOGLIANI
15 agosto 2025
Il Sassuolo batte il Catanzaro in Coppa Italia, decidivo il gol di Doig (foto d'archivio)

Il Sassuolo batte il Catanzaro in Coppa Italia, decidivo il gol di Doig (foto d'archivio)

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Modena, 15 agosto 2025 – Comincia la sua stagione ‘ufficiale’ prendendosi i 16mi di Coppa Italia, il Sassuolo. Alla squadra di Grosso, per andare oltre il Catanzaro, basta una magia di Berardi – alla 400ma presenza in neroverde – che alla mezzora imbecca Doig, bravo a battere Pigliacelli con una volèè di sinistro. E le basta una partita disciplinata dal punto di vista difensivo per correre sì qualche rischio – i calabresi centrano un palo all’ora di gioco con Pontisso – ma anche per gestire per ampi tratti una partita che ha visto i padroni di casa pericolosi anche con Laurientè, Fadera, Berardi, Volpato e ancora con Doig. La sintesi? Il Catanzaro non demerita ma il Sassuolo fa di più e meglio: con la Coppa l’appuntamento è il prossimo 24 settembre (contro la vincente di Como-Sudtirol) mentre sabato prossimo è già campionato, con il Napoli di scena al Mapei Stadium. 

Il tabellino

Sassuolo 1

Catanzaro 0

Sassuolo (4-3-3): Turati: Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Koné (39’ s.t. Iannoni), Boloca (23’ s.t. Lipani), Ghion (15’ s.t. Pinamonti); Berardi, Laurienté (23’ s.t. Pierini), Fadera (15’ s.t. Volpato). All. Grosso (Satalino, Zacchi, Muric, Candè, Mulattieri, Pieragnolo, Paz, Idzes, Moro, Alvarez)

Catanzaro (4-4-2): Pigliacelli; Antonini, Di Chiara (38’ s.t. Favasuli), Brighenti (38’ s.t. Bettella), Pontisso; Liberali (12’ s.t. D’Alessandro), Rispoli, Frosinini, Nuamah (46’ s.t. Buso); Petriccione (12’ s.t. Pittarello), Iemmello. All. Aquilani. (Marietta, Borrelli, Bashi, Volpe, Biasci, Alesi, Paura, Seha, Cisse)

Arbitro: Turrini di Firenze (Catallo, Monaco, q.u. Sacchi)

Marcatori: 32’ p.t. Doig

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su