Cristian Volpato: "Sassuolo punta ai record in Serie B e sogna la Serie A"

di Stefano FoglianiSASSUOLO"La promozione ci ha dato grandissima gioia, e ha premiato nel modo migliore il tanto che abbiamo fatto, ma…". È quel ‘ma’ che Cristian Volpato appende ciò che resta dalla sua stagione e di quella del Sassuolo. Ad un campionato che, dice, "vogliamo vincere, e da primi in classifica, e ai diversi record che vogliamo battere". Chi si aspetta un Sassuolo sazio, insomma, dovrà ricredersi.

"Abbiamo continuato a lavorare con l’attenzione e l’applicazione di sempre: eravamo pronti a fare una grande gara già contro il Frosinone, non avere giocato non credo ci tolga nulla e siamo pronti a confermarci già a Cesena. Campo ostico, avversario molto forte che già all’andata, quando io ero ancora fuori, ci creò qualche difficoltà, ma se il Sassuolo gioca da Sassuolo – aggiunge Volpato – credo abbia dimostrato che non ce n’è per nessuno". Incontentabile, il fantasista australiano classe 2003 che il Sassuolo ha acquistato la scorsa stagione dalla Roma punta i record che consegnerebbero il Sassuolo 2024/25 alla storia della serie B – nell’ordine quelli dei punti fatti a fine stagione, il numero di vittorie, quello dei gol fatti e della miglior differenza reti di sempre – e mette nel mirino le prossime gare. "Le prepareremo al massimo, affrontando come abbiamo sempre fatto una partita alla volta. E i conti – aggiunge – li faremo solo alla fine". Torneranno, con tutta probabilità, i conti, e torneranno anche per Volpato: per lui le presenze fin qua sono 15, i gol 4, uno ogni 130’, gli assist 5: la sua stagione, cominciata solo a metà settembre a causa di un virus, e proseguita non senza acuti e non senza intoppi – un infortunio lo ha tenuto fuori oltre un mese tra dicembre e gennaio – lo ha visto giostrare tra trequarti e fascia destra ("ma preferisco giocare trequartista, mi sento più nel vivo del gioco", dice) con risultati apprezzabili, dei quali tuttavia Volpato non si accontenta.

"Vogliamo chiudere al meglio una stagione importantissima, e a livello personale – aggiunge – spero di trovare ancora più spazio di quello che trovato finora, e segnare magari qualche altro gol. Il calendario ci propone avversari di livello, ognuno dei quali tra l’altro si giocherà qualcosa di importante, ma noi siamo ben decisi a fare il nostro fino in fondo e alle motivazioni di chi affronteremo opporremo, come abbiamo sempre fatto, le nostre. Oltre alla nostra qualità".

Poi, tra venti giorni, sarà già tempo di pensare ad un futuro che Volpato vede già scritto, e a tinte neroverdi, complice anche un contratto che lo lega ai neroverdi fino al 2028. "Voglio rifare la serie A, e farla da protagonista, questa volta. E farla ancora nel Sassuolo".