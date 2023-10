Dal campo. Certezza Bajrami . Obiang si è operato

SASSUOLO

Bajrami sì, Cragno pure, Viti forse, ma solo per la panchina, Henrique ancora no, e nemmeno Obiang, operato ieri al tendine del bicipite femorale sinistro. Il punto infortunati, alla vigilia del derby contro il Bologna, questo raccontava e chissà se la notte ha cambiato il ‘borsino’. A occhio, tuttavia, l’undici che va in campo oggi sarà ragionevolmente distante rispetto a quello che ha cominciato la gara contro la Lazio. Vina a sinistra della difesa dal 1’ è una certezza, come il già citato Bajrami sulla trequarti, mentre in mediana è vivo – e ad oggi senza favoriti – il ballottaggio tra Racic, non granchè contro la Lazio – e l’emergente Thorstvedt, che tuttavia rispetto al centrocampista serbo garantisce meno copertura alla difesa. ‘Intoccabili’ Berardi, Pinamonti e Laurientè, dai quali ci si aspetta una scossa. Erlic e Boloca titolarissimi.