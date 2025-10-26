Dal campo. Muharemovic ancora ai box. Dubbi in attacco per i capitolini

SASSUOLO

Falso nueve (Dybala?) o centravanti ‘classico’, da scegliere tra Ferguson e Dovbyk? È una delle tante opzioni che lo staff tecnico della Roma sta valutando in vista della gara odierna. Out Angelino – per lui, a sinistra, c’è Tsimikas – tutti a diposizione gi altri per un undici che ha la sua spina dorsale nella mediana costruita su Cristante e Kone e su una difesa a tre della quale faranno parte Celik, Mancini, N’Dicka.

Dalla cintola in su, tuttavia, la Roma è tuttora in divenire, con l’ex Pellegrini atteso nelle vesti di trequartista di fianco a Soulè ma chissà… Meno dubbi per Fabio Grosso, cui la vigilia ha tolto anche Skjellerup e Satalino, e che a occhio confermerà per larghissima parte l’undici che ha pareggiato a Lecce. Con Muharemovic ancora ai box, batteria centrale ovvia in Romanga ed Idzes, con Walukiewicz e Doig a completare il reparto, gli unici dubbi sono in mediana, dove la variabile-Thorstvedt, che al via Del Mare è tornato nell’undici titolare dopo nove mesi, insidia Kone e Vranckx.

In attacco invece giochi ampiamente fatti e spazio al tridente tipo, mentre a gara in corso possibile, se non probabile impiego, tra esterni e trequarti, per Volpato e Fadera, oltre che per Cheddira. Ancora indisponibile, sempre in casa neroverde, il fantasista Boloca.

s.f.