Dentro la sfida. Sassuolo, ’derby’ indigesto. Al Mapei ancora di più

di Stefano Fogliani

SASSUOLO

Se non rassicura lo stato di forma del Sassuolo in questo difficile mese di ottobre (un punto per i neroverdi, un gol all’attivo e 4 subiti) e non tranquillizza il ruolino di marcia casalingo della squadra di Dionisi – 6 punti in cinque gare, ma gli ultimi a settembre – ci sono anche i precedenti contro il Bologna, a preoccupare. Perché il derby che derby non è – è andato in scena solo in A, e solo nell’ultimo decennio – il Sassuolo non lo vince da un po’, e al Mapei Stadium il Bologna è stato spesso indigesto ai neroverdi.

Score totale quasi in equilibrio, con 6 vittorie del Sassuolo, cinque pareggi e sette sconfitte, l’ultima delle quali un anno fa, ma in trasferta, ma piano che si inclina pericolosamente se si ‘restringe’ lo spettro di osservazione alle gare giocate sul prato reggiano. Su nove, infatti, il Sassuolo ne ha vinte solo due, contro tre pareggi e la bellezza di quattro sconfitte, subite tra l’altro tutte senza far gol. A voler far sintesi, si scopre che il Sassuolo casalingo il Bologna lo ha battuto l’ultima volta quattro anni fa, giornata numero 12 della stagione 201920, mentre l’altro precedente risale addirittura al primo anno dei neroverdi in serie A, ottobre 2013, ovvero due lustri orsono. La storia di Sassuolo-Bologna, insomma, racconta una gara spesso subita e sempre faticosa, ed il momento chiama i neroverdi a quella che sarebbe un’autentica impresa, ovvero fermare una squadra che fin qua ha perso solo contro il Milan all’esordio, ma in trasferta ha fatto solo 4 dei suoi 14 punti.

Solo, poi, si fa per dire, visto che è passata indenne sia dall’Allianz Stadium che dal ‘Meazza’ nerazzurro e viaggia a tutt’altro ritmo rispetto ai neroverdi. Che tra l’altro, tra mura ultimamente non troppo amiche, di recente ‘litigano’ tanto con una fase offensiva che latita – ultima rete alla Juventus, che fu poi un autogol di Gatti, poi 180’ di blackout – quanto con una fase difensiva che, sempre a guardare i numeri casalinghi, ha pagato dazio ai bomber avversari in ben otto occasioni. Solo la Salernitana e il Cagliari, che in casa hanno subito rispettivamente 11 e 9 gol, hanno fatto peggio, fin qua, dei neroverdi al Mapei Stadium. Dove tra l’altro, in gol, gli avversari vanno ininterrottamente dallo scorso aprile e, nel dettaglio, da nove gare di fila.